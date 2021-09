Fête du travail: 3 escapades de 3 jours pour s'amuser au Québec

Partager







Cette fête du travail, nul besoin d’aller bien loin pour s’évader du quotidien et profiter des beautés du Québec. Les trois endroits suivants sont de beaux classiques à (re)découvrir à moins de trois heures de route de Montréal.

1. Magog et le mont Orford

Cantons-de-l’Est

Dans les environs de Magog, il est facile de combiner flâneries villageoises et moments en nature. Au village, commandez un latte dans l’ancien presbytère au café Les Estries , découvrez les boutiques et galeries du centre-ville, visitez le site patrimonial la Maison Merry , et, surtout, promenez-vous au bord du lac Memphrémagog dans le beau parc de la Baie-de-Magog.

Dirigez-vous ensuite vers le vignoble Cep d’Argent , qui produit des vins mousseux à la manière champenoise et qui offre des dégustations, des visites et des «ateliers» de sabrage au millieu des vignes.

Et ne quittez pas la région sans faire une balade en kayak au Marais de la Rivière-aux-Cerises ou une petite visite au parc national du Mont-Orford . Opterez-vous pour un après-midi à la plage du lac Stukely ou une randonnée jusqu’au sommet dénudé du mont Chauve?

2. Québec et l’île d’Orléans

Québec

À trois heures de route de Montréal, la capitale est toujours une bonne option. Après avoir flâné dans les rues piétonnes du Vieux-Québec et admiré la nouvelle exposition «Picasso» au Musée national des beaux-arts du Québec (prévue jusqu'au 12 septembre), prenez le traversier jusqu’à Lévis. Vous y aurez «la» meilleure vue sur le château Frontenac!

Prévoyez ensuite une journée pour faire le tour de l’Île d’Orléans et vous arrêter dans ses nombreux kiosques champêtres, vignobles et boutiques gourmandes (comme la confiturerie Tiguidou , le beau vignoble Ste-Pétronille ou les Fromages de l’Isle d’Orléans ).

N’oubliez pas de faire une petite halte aux impressionnantes chutes Montmorency au passage. De nouveaux sentiers y ouvriront graduellement cet été, dont une passerelle «contemplative» et un sentier nature sur pilotis avec des accès à l’eau pour pêcher ou se tremper les pieds!

3. Tremblant et le parc national du Mont-Tremblant

Laurentides

Même s’il est incontournable avec ses boutiques, ses montées en télécabine et ses restaurants, il n’y a pas que le village de la station à découvrir dans les environs de Mont-Tremblant. Il y a aussi les sentiers et activités de plein air du Domaine Saint-Bernard (qui accueillera l’ hôtel éphémère UNIQ au début septembre) et l’un des plus grands parcs nationaux du Québec: celui du Mont-Tremblant .

Dans le secteur de La Diable, vous pourrez oser un parcours vertigineux de via ferrata, faire une descente tranquille de la rivière La Diable en canot, louer une planche à pagaie pour voguer sur le lac Monroe ou faire une petite rando sur les sentiers La Corniche ou Le Lac-des-Femmes.

Par la suite, vous aurez peut-être envie de conclure votre séjour doucement dans les bains nordiques du Scandinave Spa Mont-Tremblant .

Où se loger?

Voici quelques idées d'hébergements près de Magog, de Québec et de Tremblant: