Jusqu’à 76$ de rabais sur les disques SSD M.2 NVME Samsung 980 PRO

Partager







Si vous cherchez à ajouter du stockage interne à votre PC ou votre PlayStation 5, cette offre est pour vous. Mais faites vite, puisque l’offre se termine le 2 septembre.

• À lire aussi: PS5: la première mise à jour du programme bêta ajoute le support des disques SSD M.2

• À lire aussi: Guide: monter un PC idéal pour les jeux en 2021

Conçus pour les utilisateurs exigeants, les disques SSD 980 Pro offrent une bande passante et un débit haute performance pour des applications très demandantes, comme les jeux vidéo.

Le disque SSD M.2 NVME Samsung 980 PRO est actuellement en promotion jusqu’à 76$ de rabais et est offert en 4 capacités de stockage: 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To.

Pour acheter le disque SSD M.2 NVME Samsung 980 PRO:

Courtoisie Amazon

L’utilisation d’un disque SSD M.2 nécessite une dissipation efficace de la chaleur pour profiter au maximum de la performance du produit. Voici quelques modèles de dissipateurs thermiques compatibles avec le Samsung 980 PRO. Il est important de noter que l’ajout d’un dissipateur thermique est nécessaire dans la PlayStation 5.

Courtoisie Amazon

À VOIR AUSSI

s

s