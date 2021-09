Les 4 tendances mode de la rentrée selon les influenceuses

Partager







En regardant les tenues portées par les influenceuses et les fashionistas sur Instagram, quatre tendances claires se dessinent pour la rentrée.

Si l’inspiration vous manque pour vos looks cet automne, ne cherchez plus! Il est temps de faire changement des robes soleil et shorts en jeans.

Voici les 4 tendances mode de la rentrée:

1. Les tops imprimés

Cette tendance bat son plein depuis l’été et continuera durant la saison fraîche. On se tourne vers des hauts avec un motif ou un imprimé amusant.

Que ce soit floral, psychédélique ou autre, on mise pour la couleur tant sur nos T-shirts, nos chemisiers, nos camisoles et tout le reste.

2. Les chemises oversized

La grande chemise blanche est un basic dont on ne peut se passer. Cet automne, on la porte par-dessus toutes nos tenues!

Dans sa version oversized, la chemise nous permet de porter des vêtements d’été plus révélateurs en nous couvrant un peu. On peut aussi la porter avec un simple jeans pour un look intemporel.

3. Les jeans amples

Parlant de jeans, la tendance est aux années 90 cet automne, encore et toujours! On s’inspire des skaters pour une coupe ample et une jambe droite.

On peut opter pour un modèle pâle ou foncé, déchiré ou pas, pourvu que le jeans soit baggy et agencé à un top plus serré.

4. Les jupes à plis

Un classique du back to school, la jupe à plis continue d’être au top de nos tendances cette année. Elle donne un look écolière qui ne passe pas de mode!

Qu’on préfère un motif comme les carreaux ou encore une jupe unie, elle saura s’adapter à notre style bien à nous.

À vous de jouer!

