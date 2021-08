Preuve vaccinale: VaxiCode disponible sur Android dans les prochaines heures

Partager







Les applications VaxiCode et VaxiCode Verif seront disponibles sur Android dans les prochaines heures, confirme le ministre de la Santé Christian Dubé.

📲L’app VaxiCode Verif (commerçants) et VaxiCode (citoyens) seront dispos sur Google Play dans les prochaines heures.



On garde le cap sur le 1er sept. Il est tjrs possible de prendre une photo numérique de son code QR ou de l’imprimer. Les commerçants pourront lire ces formats. — Christian Dubé (@cdube_sante) August 30, 2021

Depuis le 25 août, tous les Québécois adéquatement vaccinés sont invités à télécharger l’application gratuite VaxiCode qui leur servira de preuve vaccinale à partir du 1er septembre. Toutefois, celle-ci était disponible seulement sir iOS, la plateforme pour Iphone, mais pas sur Google Play, pour Android.

Le passeport vaccinal sera notamment exigé dans les événements et les festivals, les salles de spectacle et les salles où se produisent des événements sportifs, les casinos, les cinémas, les salles d’entraînement, les sports d’équipe, les bars, les restaurants et certaines activités parascolaires. Il s'appliquera seulement aux personnes de 13 ans et plus.

Afin d’aider la population et les entreprises à s’ajuster à cette nouvelle mesure, le gouvernement Legault a décidé d’accorder un sursis entre le 1er et le 15 septembre. Pendant ces deux semaines, le passeport devra être exigé, mais aucune sanction ne sera imposée aux commerçants, aux organisateurs d’événements et aux citoyens si des manquements sont observés.

Les personnes qui n’ont pas de téléphone intelligent pourront présenter le code QR imprimé sur un papier ou pourront demander d’obtenir leur code par la poste dans un format de carte professionnelle.

