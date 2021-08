Des parents doivent verser 38 000$ à leur fils pour avoir jeté sa collection de porno

Partager







Un Américain de 43 ans a eu gain de cause dans sa poursuite contre ses parents parce que ceux-ci avaient jeté sa collection de films et de magazines pornographiques, rapporte The Guardian.

Un juge du Michigan a tranché en faveur de David Werking, 43 ans, et en vertu du jugement rendu, ses parents devront lui verser 30 441 dollars américains, soit un peu plus de 38 000 dollars canadiens.

Le plaignant est revenu vivre pendant 10 mois chez ses parents à la suite d’un divorce. Il a ensuite déménagé en Indiana. C’est après avoir quitté le domicile familial que David Werking a constaté que des cartons contenant sa collection d'articles pornographiques avaient disparu.

L’homme de 43 ans a demandé des explications à ses parents et son père lui aurait répondu: «Franchement, David, je t’ai rendu un grand service en te débarrassant de tout ça».

Non content de cette réponse, David Werking a donc décidé de poursuivre ses parents pour dommages et intérêts.

Le plaignant affirmait que sa collection valait environ 29 000 dollars. Lors du procès, un expert a été convoqué afin de déterminer la valeur réelle des biens disparus. Le juge a donc conclu que c’est une somme d’un peu plus de 30 000 dollars qui devait être versée à David Werking.

Ses parents doivent en plus payer les honoraires de l’avocat de leur fils, qui s’élèvent à 14 500 dollars.

