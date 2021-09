Nyx lance une collection de maquillage inspirée par Sex Education

Partager







Les fans de l’excellente série Netflix Sex Education vont adorer cette collection de maquillage Nyx inspirée par les looks colorés des personnages.

Après une collection de vêtements H&M, on a droit à du maquillage tout droit tiré de l’univers de Sex Education!

Juste à temps pour la sortie de la saison 3, Nyx a dévoilé au grand jour une mini collection colorée et pailletée qui tire son inspiration chez les élèves de Moordale.

Que ce soit pour la rentrée scolaire ou simplement pour vous amuser avec les produits tendance, cette gamme est tout simplement parfaite. Elle comprend 5 items inspirés par Eric, Otis, Maeve, Aimee et Ola, et on veut tout!

Voici les produits Nyx X Sex Education:

Les 6 teintes vibrantes nous font penser tant à la garde-robe qu'aux looks beauté portés par Eric. Elle permet de créer des maquillages originaux, mais aussi des looks pour tous les jours.

Le gel à sourcils de Nyx est déjà iconique, mais celui-ci offre une tenue de 16 heures! Les sourcils peignés vers le haut sont plus tendance que jamais et vous donneront un côté edgy digne de Maeve.

Pour des lèvres pulpeuses et hydratées, le butter gloss de Nyx est imbattable. La teinte naturelle ira bien à toutes les carnations, et le fini non collant saura vous plaire.

Ce vaporisateur va non seulement fixer le maquillage, mais aussi matifier le visage. Votre maquillage va rester en place toute la journée et ne transférera pas sur vos vêtements. Un rêve!

On applique cette base seule, ou avant le maquillage, pour une peau lisse. Elle diminue l’apparence des pores et des ridules, tout en faisant tenir le maquillage durant 12 heures.

Faites vite, les quantités sont limitées.

