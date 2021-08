Patrick Watson, Elisapie et Nate Husser en concerts gratuits au Festival International de Jazz de Montréal

Partager







Vous l’attendiez avec impatience : la programmation complète de la 41e édition du Festival International de Jazz de Montréal (FIJM) a ENFIN été dévoilée et ça promet!

Après des mois plus que difficiles, les festivaliers seront heureux de retourner sur la Place des Festivals, du 15 au 19 septembre, pour assister à une tonne de concerts gratuits offerts par une trentaine d’artistes.

Le festival avait déjà dévoilé quelques-uns des artistes qui avaient répondu présents à l’invitation comme Beyries, Daniel Lanois, Charlotte Day Wilson, pianiste jazz montréalais François Bourassa et Steve Hill et le groupe The Devil Horns.

S’ajoutent maintenant à cette belle liste des noms comme Patrick Watson, Elisapie, Nate Husser, Flore Laurentienne, Plants and Animals, The Brooks, Anachnid et Ghostly Kisses.

Pour consulter la programmation complète et les dates auxquelles les artistes seront en prestations, c’est sur le site du festival que ça se passe.

L’ensemble des concerts sont offerts gratuitement mais vous devez tout de même réserver vos places en ligne. La réservation sera possible dès le 1er septembre à 10h sur le site du FIJM.

15 au 19 septembre 2021 au Quartier des Spectacles