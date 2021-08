Rumeurs d'écran sans encoche et communication satellite sur les prochains iPhone 13?

Partager







Deux informations sont venues secouer la planète Apple, à savoir un téléphone iPhone 13 dépourvu d’encoche et doté d’une puce satellite.

Aperçu dans le dernier épisode de la populaire télésérie Ted Lasso sur la chaîne Apple TV (tiens donc !), cet iPhone sans encoche dans le haut de l’écran fait beaucoup jaser.

On y voit le fond d'écran multicolore standard du système d'exploitation d'Apple. On peut également voir l'arrière du téléphone et l'appareil photo à trois capteurs photo dans un autre plan, selon Business Insider.

Apple (télésérie Ted Lasso) Une capture d'écran d'un iPhone sans encoche

Certains spéculent que cet iPhone ne pourrait être qu’un appareil factice, voire retouché par images de synthèse.

Mais d’autres, plus nombreux, ont avancé l’hypothèse qu’il pourrait s’agir du nouveau iPhone 13 à être lancé en septembre.

Si Apple pouvait faire disparaître cette encoche qui sert de haut-parleur et de capteurs photo frontal, cela marquerait une étape majeure dans l’histoire de ce téléphone.

Le capteur photo serait alors logé sous l’écran et le haut-parleur vers l’un des deux coins.

Communication satellite Globalstar

En bourse aujourd’hui, l’information d’une possible intégration d’une puce satellitaire Qualcomm dans les iPhone 13 a fait bondir de 64 % le titre de Globalstar. D’autres titres de fournisseurs liés aux communications satellites ont gagné plusieurs points de pourcentage sur cette nouvelle jugée fiable.

Le site d'information MacRumors a rapporté dimanche que Ming-Chi Kuo, un analyste de TF International Securities connu pour exploiter ses contacts dans la chaîne d'approvisionnement asiatique afin d'obtenir des informations sur les produits Apple, pense que l'iPhone 13 utilisera une puce Qualcomm X60 qui prend en charge les communications par satellite en orbite terrestre basse.

Globalstar

Doté d’une communication par satellite en orbite basse permettra aux utilisateurs de passer des appels et d’envoyer des messages texte dans des zones dépourvues de couverture 4G ou 5G.

Si tel est le cas, Apple prendrait une sacrée longueur d’avance sur tous ses concurrents en plus de leur grappiller des parts de marché.