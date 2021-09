Un nouveau film The Rocketeer verra le jour sur Disney+

Partager







Trente ans après la sortie du classique du cinéma The Rocketeer, Disney+ va nourrir le côté nostalgique de ses abonnés avec une suite, The Return of the Rocketeer.

• À lire aussi: Free Guy reste en tête du box-office nord-américain

• À lire aussi: What If...? débute sur Disney+

Cette nouvelle, partagée par Deadline, fera un très grand plaisir à ceux qui ont grandi dans les années 90. Le projet est écrit par Ed Ricourt (Now You See Me) et produit par David et Jessica Oyelowo (The Water Man). On pourrait voir David Oyelowo en tête d’affiche du film de Disney+.

The Return of the Rocketeer aura un nouvel angle, se concentrant sur un aviateur à la retraite qui reprendra le manteau de Rocketeer. Le film sera aussi développé par l’équipe de live-action de Disney.

Sorti en 1991, le film original, réalisé par Joe Johnston (Captain America: The First Avenger) et adapté du roman graphique de Dave Stevens, mettait en vedette Billy Campbell, Jennifer Connelly, Alan Arkin, Timothy Dalton et Paul Sorvino. L’histoire originale suit un jeune pilote qui tombe sur un prototype de réacteur dorsal qui lui permet de devenir un héros volant masqué. Le film avait rapporté près de 47 millions de dollars au box-office américain.

The Rocketeer avait eu droit à une série télévisée d’animation 3D américaine sur Disney Junior, ainsi que deux jeux vidéo basés sur le film et sortis sur Nintendo Entertainment System, Super Nintendo et DOS.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour The Return of the Rocketeer. Plus de détails à venir.

À VOIR AUSSI

s

s