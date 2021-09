15 cafés où aller étudier à Québec

Partager







C’est reparti pour une nouvelle session d’études. Cet automne, rien de mieux qu’un endroit qui sert du bon café chaud afin de faire le plein d’énergie (et de caféine!) pour plonger dans vos livres.

Voici 15 cafés où vous pourrez aller étudier à Québec lors des périodes d’examens ou en pleine remise de travaux:

À Québec, vous avez le choix entre deux Nektar Caféologue: un à Limoilou et l’autre, dans Saint-Roch. La même ambiance accueillante et le même délicieux café qui fait du bien.

1001, 3e Avenue, Québec

235, rue Saint-Joseph Est, Québec

Ici, toutes sortes de boissons délicieuses. En plus du café (certifié équitable et torréfié par Café Union), dégustez un bubble tea, un chocolat chaud fait de pépites de chocolat noir fondu, un thé latté, un lait frappé ou un smoothie, entre autres.

433, rue Saint-Joseph Est, Québec

Les immenses portes vitrées du café Saint-Henri offrent une luminosité bien appréciée. Cet endroit zen prépare sur place des sandwichs, des salades et des beignes... en duo avec un bon café!

849, rue Saint-Joseph Est, Québec

Les six Brûleries de Québec (Saint-Roch, Limoilou, rue Saint-Jean, Sainte-Foy, Vanier et Vieux-Limoilou) proposent une vaste gamme de cafés aux mille et un arômes. Une ambiance décontractée et invitante.

Plusieurs adresses

Dimanche 9 mai c’est la fête des mamans, pourquoi ne pas la gâter avec une bonne comtesse et un bon thé 🌸🥰 Appelez... Publié par Le lièvre & la tortue sur Vendredi 7 mai 2021

Un café-boutique ludique et sympathique où l’on vous concocte sandwichs, pain aux bananes et sucre à la crème. Plusieurs thés, tisanes et cafés se partagent la vedette.

1200, 3e Avenue, Québec

Pour un café, un brunch, une bouchée ou un cocktail, le Maelstrøm Saint-Roch vous accueille dans une ambiance cosy.

181, rue Saint-Vallier Est, Québec

Les employés sont accueillants et ont toujours de bons conseils à nous donner sur la fabrication du café. Les pâtisseries sont divines et l’ambiance y est relaxe et tranquille.

1751, rue du Marais, Québec

Établie depuis 1867, la Brûlerie Rousseau n’est rien de moins que la plus vieille maison de torréfaction à Québec. En matière de café frais, on s'y connaît. Le secret: une torréfaction traditionnelle. Impossible de résister à leur tarte au sucre.

Plusieurs adresses

Ici, le café est un mélange de cinq grains de qualité supérieure, torréfié par des maîtres et préparé selon la plus fidèle tradition européenne. Un goût unique et savoureux.

1089, avenue Cartier, Québec

Après être tombée amoureuse de la vibe étudiante de la rue Myrand, la propriétaire a décidé d’y ouvrir un petit café sur un coup de tête. Les cafés sont offerts chauds (espresso, latté, cappucino, etc.) ou froids (latté glacé, café glacé aromatisé, etc.).

2138, chemin Sainte-Foy, Québec

Un endroit propice aux rencontres, à la zénitude et aux études. Outre le café (macchiato, mokaccino, espresso, etc.), on vous offre chocolats chauds, thés, chais lattés et matchas lattés.

2875, boulevard Laurier, Québec

Petit café de quartier où l’on trouve une grande variété de cafés en vrac torréfiés au Québec ou en Italie. Le décor rustique est des plus charmants. On a envie d’y passer des heures pour lire, étudier ou siroter notre café.

1362, chemin Sainte-Foy, Québec

Voici un concept qui se veut accessible et invitant. Américano, matcha latté, latté d’or et allongé se côtoient. Un café, un déjeuner... un moment pour vous.

782, rue Saint-Joseph Est, Québec

Rappel : on se retrouve maintenant dès le mercredi, de 8h à 15h 🕒 ! À mercredi 😘 #baristalife #latteart #coffeeshopvibes #dailycoffee Publié par Mayflower sur Lundi 5 octobre 2020

Un café d’exception, sélectionné parmi les meilleures cultures et servi par une équipe passionnée. Le long comptoir qui longe la fenêtre est bien apprécié par les étudiants.

853A, avenue Myrand, Québec

Situé sur l’avenue Myrand, tout près de l’Université Laval, le Café au Temps Perdu offre deux étages dans un décor chaleureux. Si vous voulez troquer votre café contre une bière, vous aurez le choix... les microbrasseries du Québec y sont à l’honneur.

867, avenue Myrand, Québec

