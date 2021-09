No Time to Die: la dernière bande-annonce du prochain James Bond dévoilée [VIDÉO]

Partager







On croise les doigts, mais cette fois-ci, ça devrait être la bonne! MGM a présenté une dernière bande-annonce avant la sortie de No Time to Die, le 8 octobre.

• À lire aussi: Un nouveau film The Rocketeer verra le jour sur Disney+

• À lire aussi: James Bond: Pierce Brosnan fait l’éloge de Daniel Craig, parle de ses préférences pour le prochain 007

Les fans devront patienter encore un tout petit peu pour visionner le 25e film de la franchise de James Bond. No Time to Die, réalisé par Cary Joji Fukunaga, met en scène Daniel Craig dans le rôle du plus célèbre espion du cinéma pour une dernière fois, accompagné de Rami Malek, Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas et Ben Whishaw.

Pour pallier l’attente, MGM a dévoilé la dernière bande-annonce de No Time to Die, qui mettra certainement l’eau à la bouche des amateurs d’action et d’explosions.

On se rappelle que la sortie de No Time to Die a subi pas un, mais trois retards en raison de la pandémie. Le film devait initialement sortir en avril 2020, mais il a été repoussé une première fois à novembre 2020, puis une autre fois à avril 2021. Finalement, c'est le 8 octobre qu'il débarque en salles.

À VOIR AUSSI

s

s