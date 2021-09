On a texté Justin Trudeau mais ça ne s’est pas super bien passé

Partager







Hier au soir, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a donné son numéro de téléphone sur Twitter.



Oui, oui, pour vrai!

Dans une vidéo dégoulinante d’authenticité, le chef du parti Libéral s’est adressé aux citoyens du plusse meilleur pays au monde pour leur donner son numéro de téléphone afin qu’ils lui partagent leurs préoccupations, leurs désirs et leurs priorités.

Textez-moi : 613-777-2039



Les journées en campagne électorale sont toujours bien remplies, mais je répondrai aux textos depuis la route aussitôt que j'en aurai l'occasion. Envoyez-moi vos meilleures idées et vos questions! pic.twitter.com/Ku6OKbUDCJ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 1, 2021

Intrigués par ce geste d’une telle générosité candide, on a voulu en savoir plus.



Nous, notre désir, c’était d’en savoir davantage sur la fois où Justin a eu le hoquet en plein point de presse et on s’est dit que l’occasion était idéale pour avoir les commentaires du principal intéressé.

On a donc pitonné le (613) 777-2039 sur notre téléphone de poche.

On n’est pas des bullshiteux: on est donc allés droit au but.



À notre grande joie, Justin a répondu aussitôt dans la langue bilingue des technocrates ottaviens.



Ouverts d’esprit et prêts pour une grande aventure, nous avons cliqué sur le lien que Justin nous proposait.

Et on est arrivés à cette page web où on devait, en quelque sorte, ajouter Justin Trudeau à nos contacts de téléphone.

«Une formalité pour mieux partager nos préoccupations, nos désirs et nos priorités par la suite», nous disions-nous.

Et quel bonheur d’ajouter une personnalité aussi connue que Justin Trudeau, illustre premier ministre d’un pays du G7 et fils de son père, parmi nos contacts téléphoniques, tout juste entre les 8 Juliens qu'on connait et une Karine, amie du secondaire!

Après avoir dûment enregistré le beau Justin dans nos contacts, on est invités à retourner à nos messages textes.





C’est à peu près là qu’on réalise qu’on s’est peut-être fait avoir...

Dans un autre beau message dans la langue molièro-shakespearienne, on est invités à dire si, justement, on est plus #TeamShakespeare ou #EquipeMoliere.



Et là, Justin nous sort une belle justinerie.





«Continuons de faire avancer le Canada, ensemble.» En s’échangeant des messages textes?

Mais nous, on ne voulait pas lâcher le morceau. On voulait vraiment parler de la fois où Justin avait eu le hoquet.



Justin, lui, ne voulait rien savoir.

Il ne répondait soudainement plus...

Quand même bizarre pour un gars qui répondait si vite lors de nos premiers échange.

Justin, c’est un habile politicien.



Il nous a bien manipulés pour avoir ce qu’il convoitait: NOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE!

On ne s’est pas gênés pour lui dire ce qu’on pensait de son attitude.





Faque c’est ça: Justin ne répond pas vraiment à vos messages textes. Il a plutôt embauché des robots qui sont chargés de «récolter» votre numéro de téléphone.



Et, comme par hasard, ces robots n’hésiteront sans doute pas à vous inonder de beaux messages textes dans les prochaines semaines...

