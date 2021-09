PS Store: jusqu’à 75% de rabais sur plusieurs jeux PS4 et PS5

Partager







Sony réduit les prix de ses «incontournables» sur PS4 et PS5 avec sa plus récente vente sur le PlayStation Store, qui offre jusqu’à 75% de rabais sur une multitude de jeux.

On retrouve ainsi de belles aubaines sur des titres récents pour la PlayStation 5, comme F1 2021, Hitman 3 ou encore It Takes Two, de même que des classiques de la génération précédente à (très) petit prix.

Vous aurez d’ailleurs un peu de temps pour faire votre magasinage, puisque l’offre ne se termine que le 16 septembre. Cela dit, pourquoi ne pas faire vos emplettes tout de suite et passer les deux prochaines semaines à vous éclater sur un nouveau jeu? C’est vous qui voyez!

Entre-temps, voici plusieurs titres de la vente qui ont attiré notre attention:

Abzû

26,99 $ 6,74 $

6,74 $ Biomutant

59,99 $ 47,99 $

47,99 $ Borderlands 3 PS4 & PS5

79,99 $ 26,39 $

26,39 $ Brothers: a Tale of Two Sons

26,99 $ 6,74 $

6,74 $ Collection Lego Harry Potter

29,99 $ 7,49 $

7,49 $ Control Ultimate Edition PS4 & PS5

53,49 $ 26,74 $

26,74 $ Crash Bandicoot 4: It’s About Time PS4 & PS5

79,99 $ 47,99 $

47,99 $ Days Gone

49,99 $ 29,99 $

29,99 $ Dead by Daylight PS4 & PS5

39,99 $ 19,99 $

19,99 $ Devil May Cry 5 Special Edition PS5

54,99 $ 41,24 $

41,24 $ F1 2021 PS4 & PS5

79,99 $ 59,99 $

59,99 $ Hitman 3 PS4 & PS5

79,99 $ 47,99 $

47,99 $ It Takes Two PS4 & PS5

54,99 $ 41,24 $

41,24 $ Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5

79,99 $ 31,99 $

31,99 $ No Man's Sky PS4 & PS5

79,99 $ 39,99 $

39,99 $ Overcooked! 2

33,49 $ 11,38 $

11,38 $ Red Dead Redemption 2

79,99 $ 32,79 $

32,79 $ Resident Evil 2

53,49 $ 21,39 $

21,39 $ Rise of the Tomb Raider: 20 e anniversaire

39,99 $ 7,99 $

7,99 $ The Outer Worlds

79,99 $ 26,39 $

26,39 $ Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe

69,99 $ 41,99 $

41,99 $ Uncharted: The Lost Legacy

19,99 $ 9,99 $

Pour consulter l’ensemble de la vente «Jeux incontournables», c’est par ici sur le PlayStation Store.

