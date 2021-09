IKEA organise un tout premier festival «lifestyle» gratuit en magasin et en ligne

Partager







Arrêtez tout! IKEA a annoncé la tenue d’un tout premier festival qui se déroulera du 16 au 19 septembre prochain à travers le monde!

Le Festival IKEA aura pour but de «célébrer la vie à la maison» avec des artistes, des designers, des chefs cuisiniers, des musiciens et plusieurs autres collaborateurs qui ouvriront leur porte, transformant leur maison et leur communauté en une scène virtuelle accessible gratuitement. C’est dans plus de 100 maisons que la portion en ligne du festival se déroulera.

Pour ce qui est des activités en magasin au Canada, elles se dérouleront du 16 au 19 septembre et vous devez vous inscrire pour y participer car les places sont limitées pour certaines.

Les activités varieront d’un magasin à l’autre mais en général les visiteurs pourront notamment apprendre des techniques artistiques dans des espaces créatifs et pourront participer à des ateliers où leur seront révélées des astuces concernant l’organisation et la planification des différentes pièces de la maison, ainsi que la façon de prolonger la vie de leurs articles IKEA.

Pour savoir quels sont les ateliers qui auront lieu dans le IKEA près de chez vous et vous y inscrire, consultez le site le IKEA juste ici.

Pour participer au Festival IKEA de manière virtuelle pendant 24h dès le 16 septembre, c’est ici.

À noter que les membres IKEA Family qui participeront aux activités virtuelles ou en magasin dans le cadre du Festival IKEA profiteront d’une offre d’une durée limitée, à savoir une réduction de 20 $ sur tout achat de 100 $ et plus.

Bref, c’est le festival parfait pour vous créer une tonne de besoin en matière de déco!