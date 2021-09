KISS: Gene Simmons est positif à la COVID-19 et le groupe doit annuler plusieurs spectacles

Partager







Le groupe KISS a dû reporter de nouveaux concerts après que Gene Simmons eut contracté la COVID-19.

Les interprètes de Crazy Crazy Nights ont récemment dû annuler un concert en Pennsylvanie après que Paul Stanley eut également été touché par le virus, et il a désormais été révélé que son camarade de scène Gene a lui aussi reçu un test positif.

Pour cette raison, le groupe a dû abandonner la majorité de ses prochains spectacles et devra s'auto-isoler pour s'assurer que personne ne propage la maladie.

On peut lire dans un communiqué partagé sur leurs réseaux sociaux: «Kiss vont reporter leur prochaines dates de tournée. Tandis que Paul Stanley a récemment tweeté qu'il se remettait de la COVID, Gene Simmons a lui aussi testé positif et souffre de symptômes légers. Le groupe et l'équipe de tournée vont rester chez eux et s'isoler pour les 10 prochains jours et les médecins ont décrété que la tournée pourrait reprendre le 9 septembre à l'Amphithéâtre de FivePoint à Irvine, en Californie. Tous les billets pourront être réutilisés lors des nouvelles dates qui seront prochainement annoncées.»

Gene, qui est âgé de 72 ans, a récemment admis qu'il aimerait que les vaccins soient obligatoires pour tous.

«Il devrait y avoir une loi», a-t-il déclaré. «Une loi qui dit que vous devez vous faire vacciner. Quand les gens disent "C'est mon corps et mon choix", c'est tellement bête. Ce n'est pas ton choix. Ce n'est pas ton corps quand tu arrives à un feu rouge dans ta voiture. Tu n'as pas le droit de le griller parce que ça te chante et de dire "ne me dites pas quoi faire". Et voilà pourquoi: parce que le reste du monde passe au vert et s'arrête au rouge. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que c'est votre droit que c'est le cas.»

