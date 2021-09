Reddit a banni l’une des plus grosses communautés anti-vaccin de sa plateforme

Partager







Critiqué depuis plusieurs jours pour son laxisme en matière de modération de la désinformation sur la COVID-19 sur sa plateforme, Reddit a réagi ce mercredi en bannissant l’une des plus grosses communautés anti-vaccin, le subreddit r/NoNewNormal.

• À lire aussi: Qu’est-ce que l’Ivermectin, ce médicament utilisé par des anti-vaccins?

Le réseau social a également mis en «quarantaine» 54 autres groupes, qui présentent désormais un avertissement lorsqu’on tente de les visiter, invitant à consulter plutôt un médecin pour toute question médicale.

Finalement, Reddit a aussi annoncé travailler sur de nouveaux outils destinés aux modérateurs, qui permettront d’envoyer un signal plus rapidement lorsqu’une communauté subit de l’interférence de la part d’utilisateurs malveillants.

Cette vague de mesures arrive une semaine après que plusieurs modérateurs de la plateforme aient fait front commun pour dénoncer la place croissante que prenait la désinformation sur Reddit, sans que les dirigeants interviennent.

Répondant aux critiques, le PDG de l’entreprise, Steven Huffman, avait alors argué que «la contestation faisait partie de Reddit et des fondations de la démocratie», ajoutant que la plateforme était une place pour tenir «des discussions ouvertes et authentiques et des débats», notamment autour des sujets qui «remettent en question le consensus populaire».

Un peu moins d’une semaine plus tard, le réseau social semble toutefois avoir changé son fusil d’épaule et décidé d’intervenir avant que la situation au sein de certaines communautés ne dégénère encore plus.

En ce sens, au cours des derniers jours, le subreddit r/NoNewNormal aurait encouragé ses membres à envahir de façon hostile d’autres groupes, notamment en faveur des mesures sanitaires et de la vaccination. Des membres aux opinions adverses auraient également fait la même chose sur certains groupes anti-vaccins, dont un qui faisait la promotion du remède antiparasitaire Ivermectin, avance The Verge.

Ce seraient notamment ces affrontements qui auraient finalement poussé Reddit à agir.

«Même si nous voulons être un endroit où les gens peuvent explorer des opinions impopulaires, il n’est jamais acceptable d’interférer avec d’autres communautés», a expliqué un administrateur de Reddit, worstnerd, dans un billet sur le site.

Plus de contenu sur la COVID-19 depuis quelques semaines sur Reddit

Dans la même publication, worstnerd a noté qu’après une première vague plus importante de contenu sur la COVID-19 au début de l’année dernière, la quantité de publications au sujet de la pandémie s’était ensuite stabilisée. Cependant, depuis juillet dernier – et la montée en puissance du variant Delta –, le contenu traitant de la COVID-19 serait une fois de plus en croissance sur Reddit.

Image courtoisie Reddit

Selon l’administrateur du réseau social, «la tendance est encore plus notable lorsque nous regardons le contenu traitant de la COVID-19 qui nous est signalé [comme indésirable] par les usagers». Depuis août, il y aurait ainsi environ 2500 signalements par jours liés à de la possible désinformation sur la pandémie, alors qu’on parlait d’environ 500 plaintes quotidiennes du genre il y a un an.

Image courtoisie Reddit

«Même si cette donnée seule ne nous dit pas que le contenu qui nie [l’existence] de la COVID-19 est en augmentation sur la plateforme, c’est certainement un indicateur», précise worstnerd.