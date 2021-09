Voici les 10 candidats vraiment sexy de l’Île de l’amour

Partager







L’île de l’amour débarque sur les ondes de TVA et TVA+ le 12 septembre prochain et nous connaissons enfin tous les candidats qui prendront part au début de l’aventure.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les 10 Insulaires.

Dans le coin gauche, les gars:

MOHAB

Âge: 25 ans

Occupation: Étudiant en psychologie et athlète professionnel pour l’équipe canadienne de judo

Ville: Habite à Montréal depuis 3 ans (né à Alexandrie en Égypte)

Signe astrologique: Taureau

Mohab se décrit comme un homme aux allures viriles, avec un côté très sensible. Le genre de gars qui pleure à chaque fois qu’il écoute le Roi Lion. Il parle quatre langues (arabe, anglais, français et allemand) et ses deux rêves dans la vie sont de remporter une médaille olympique en judo et gagner le cœur de la femme de sa vie.

ISMAËL

Âge: 24 ans

Occupation: Entraîneur personnel

Ville: Montréal

Signe astrologique: Scorpion

Ismaël est positif, souriant et ultra énergique. Il imite très bien Usher, il parle trois langues (français, anglais et créole) et veut des enfants et se marier. Quoi demander de plus? Sa prétendante devra par contre endurer la même vidéo de motivation de Kevin Hart tous les matins.

MAREK

Âge: 22 ans

Occupation: Entrepreneur en suppléments alimentaires

Ville: Trois-Rivières

Signe astrologique: Cancer

Toujours de bonne humeur et plein d’énergie, cet homme aux airs de conseiller financier ne tient pas en place. Il se considère comme l’être humain le plus heureux de la planète, ce qui explique que son animal totem soit le bébé golden retriever. Marek se décrit comme un gars simple qui recherche une fille aussi énergique que lui et qui n’est pas jalouse, car son cercle d’amis se compose de plein de filles!

SAMUEL

Âge: 22 ans

Occupation: Gestionnaire d’entrepôt en automobile

Ville: Grenville-sur-la-Rouge (dans les Laurentides)

Signe astrologique: Lion

Samuel dit toujours avoir eu du succès avec la gent féminine, mais n’a jamais passé le cap de la relation sérieuse. Peut-être parce qu’on lui reproche d’être nonchalant? Maintenant que tous ses chums de boys sont casés, celui qui se promène toujours «commando» a envie de connaître l’amour et compte profiter de son passage à l’Île l’amour pour trouver sa propre version d’Anna Kendrick.

BENJAMIN

Âge: 25 ans

Occupation: Propriétaire d’un restaurant

Ville: Longueuil

Signe astrologique: Vierge

En couple presque toute sa vie, Benjamin est prêt à retomber en amour. Il est à moitié français et est un fan fini de gin. Attention à celles qui tombent sous le charme de ses armes de séduction; ses tatouages et son surf & turf, vous devrez absolument passer le test avec sa mère! Bon à savoir: il passe ses étés sur les plages de la côte d’Azur.

Dans le coin droit, les filles

AUDREY

Âge: 27 ans

Occupation: Directrice commerciale

Ville: Québec

Signe astrologique: Gémeaux

Audrey est aussi heureuse dans un bar du centre-ville qu’en pleine forêt. Cette fan de camping, de motoneige et de plateau de fromages peut même allumer un feu avec des faux ongles., Audrey a connu son lot de mannequins sans contenu et est maintenant à la recherche d’un gars dégourdi, habile de ses mains et qui ressemble à Cristiano Ronaldo.

ISABELLE

Âge: 24 ans

Occupation: Pilote d’avion

Ville: Greenfield Park

Signe astrologique: Balance

Cette pilote d’avion détient jusqu’à présent le record que personne ne veut égaler de 16 pots de moutarde dans son frigo. Entre deux cuillères de ce délicieux condiment à hot-dog, Isabelle est la recherche d’un gars romantique, généreux et capable de l’emmener au 7e ciel. Si vous pensiez pouvoir l’impressionner avec un cours de mécanique, c’est probablement elle qui risque de vous en apprendre. Oh, et elle veut six enfants!

GRACIA

Âge: 22 ans

Occupation: Étudiante indépendante

Ville: Châteauguay

Signe astrologique: Gémeaux

Gracia est une bombe d’énergie qui ne laisse personne indifférent! Elle parle 4 langues et a une dépendance au ketchup, à la Vaseline et à la slush. Femme de tête qui n’a pas peur de prendre sa place, elle cherche un mâle alpha qui saura lui faire perdre le contrôle. Faites attention messieurs, Gracia qualifie elle-même sa personnalité de «15 sur 10».

SANDRINE

Âge: 22 ans

Occupation: Entrepreneuse en extensions de cils

Ville: Montréal

Signe astrologique: Vierge

Originaire du petit village de Bourget en Ontario, Sandrine est à la recherche de son futur mari et père de ses enfants. Elle cherche LE gars qu’elle pourra enfin présenter à ses parents. Si ce gars pouvait être le mélange parfait, quoiqu’étrange, entre Joe Biden et Brice de Nice, ce serait apprécié. Note aux intéressés, faites le ménage de vos réseaux sociaux avant de les courtiser, Sandrine est une experte quand vient le temps de scruter votre passé.

Anna-Maëlle

Âge: 22 ans

Occupation: Mannequin

Ville: Brossard

Signe astrologique: Vierge

Mannequin originaire du Saguenay, Anna-Maëlle est une séductrice naturelle qui a rarement besoin de faire les premiers pas. En revanche, elle se désintéresse trop rapidement des garçons qu’elle fréquente. Pour celui qui saura attirer l’attention de la Saguenéenne assez longtemps, il devrait plaire à sa gang de 9 filles, surnommée «les croquettes».

Ne ratez pas la grande première dimanche le 12 septembre sur les ondes de TVA et TVA+.

