6 cafés de spécialité à découvrir dans les Laurentides cet automne

Chaque année, la région des Laurentides devient une destination de choix pour admirer les magnifiques couleurs de l’automne.

Avec ses nombreux monts, la région possède des points de vue spectaculaires à moins d'une heure de Montréal. Pour une expérience des plus mémorable, pourquoi ne pas se munir d'un délicieux café pour profiter davantage des couleurs? Les Laurentides débordent d'adresses uniques et originales qui servent d'incroyables cappuccinos et lattes.

Un arrêt s’impose dans un des six cafés de spécialité lorsque vous mettrez le cap sur les Laurentides cet automne.

Si vous êtes dans le coin de Piedmont, un arrêt au Olodge Café Plein Air s’impose. Ce charmant café-boutique a récemment changé de localisation. Il se trouve désormais dans une magnifique bâtisse centenaire aux bords de la 117. Un sympathique menu qui met en valeur les aliments du terroir, des cafés succulents faits à partir du café De Mello Palheta et une ambiance de feu règnent en tout temps au Olodge.

670 Boulevard Des Laurentides, Piedmont

Unique en son genre, le Couleur Café Signature sert un café torréfié dans les Laurentides. Avec un décor très Pinterest, l’endroit est parfait pour boire un délicieux café qui ne déçoit jamais. Préparé avec soin, le Couleur Café sert un des meilleurs lattés de la région. Si vous décidez d’aller y faire un tour, pensez à rapporter un sac de grains pour la maison.

7, rue Principale Ouest, Sainte-Agathe-des-Monts

La petite voisine, c’est l’adresse à ajouter à son carnet d’adresses. Cette entreprise familiale offre un menu varié de boissons à base d’espresso. Le décor est complètement charmant, et les employés sont hyper accueillants.

7 rue de la gare, Saint-Jérôme

Cet adorable café-resto indépendant de Saint-Sauveur offre de délicieux espressos de spécialité ainsi que des repas maison très copieux. Le menu se renouvelle tous les jours afin de mettre de l’avant des aliments locaux. Pour une ambiance des plus chaleureuse, il faut faire le détour au Café White et Compagnie.

31 av. de la Gare, Saint-Sauveur

Digne d’un café thirdwave montréalais, le Kohi micro-torréfacteur sert un excellent café de spécialité. Bar à café, atelier et labo se côtoient dans cet adorable local situé à Prévost. Les baristas sont passionnés par le café, et ça se goûte.

953 Ch du lac Echo, Local 108A, Prévost

Toutes les raisons sont bonnes pour faire un crochet à cette populaire boulangerie des Laurentides. D’abord, les pizzas et les pâtisseries sont incroyables. Ensuite, le café pour emporter, préparé avec soin, est toujours très bon. Cet endroit attire la foule, ne vous étonnez pas de devoir patienter en file la fin de semaine. L’attente en vaut la peine.

485 boul. des Laurentides, Piedmont