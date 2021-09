La première saison de Transformers de 1984 gratuite sur Youtube

Partager







Hasbro nous offre gratuitement la première saison de Transformers sur sa chaîne Youtube et, selon Kotaku, promet trois saisons de plus au courant du mois. Une belle activité à faire le samedi matin!

Quel enfant né dans les années 80 et 90 ne s'est pas assis en matinée devant la télé, le volume très bas pour ne pas réveiller les parents, à écouter les dessins animés? Nous avons des souvenirs très vivides de notre excitation à entendre les premières notes du générique de Transformers et surtout la voix robotique qui chante «Robots in disguise!».

C'est donc avec beaucoup d'excitation qu'on accueille cette initiative de Hasbro de présenter gratuitement les premières saisons sur leur chaîne Youtube.

37 années de succès

La franchise Transformers est née d’une gamme de jouets découverte au Japon par Hasbro, puis adaptée par la compagnie de jouets.

Ayant auparavant travaillé avec Marvel Comics sur la franchise G.I. Joe: A Real American Hero, Hasbro a voulu répéter l’exercice pour Transformers et a développé en parallèle une bande dessinée et une minisérie animée. La stratégie a été un succès, puisqu’après la diffusion de la minisérie, une saison de 13 épisodes a été produite pour être diffusée le samedi matin.

Le premier épisode de la première saison de Transformers a été présenté le 12 septembre 1984 et a eu un succès retentissant. Depuis, la franchise a donné naissance à plusieurs séries télé et quelques films notoires, notamment la série de films très explosifs de Michael Bay.

Quoi qu'il en soit, que vous soyez un fan des Transformers d’antan ou de la nouvelle génération, il n'existe pas vraiment d’excuse valable pour ne pas regarder la série le samedi matin, avec un bon bol de Frosted Flakes.

Pour visionner la saison 1 de Transformers, rendez-vous sur la chaîne Youtube Hasbro Pulse.

