Le divorce est prononcé entre Jesperi Kotkaniemi et le Canadien

Partager







Le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin a pris sa décision: Jesperi Kotkaniemi jouera dorénavant pour les Hurricanes de la Caroline.

• À lire aussi: Phillip Danault quitte le Canadien et s'en va à Los Angeles

Bergevin a en effet annoncé, samedi, qu’il n’allait pas égaler l’offre hostile d’un an et de 6,1 millions $ comprenant un boni à la signature de 20 $ que son homologue Don Waddell a faite samedi dernier. La formation montréalaise recevra ainsi en compensation un choix de premier tour et un autre de troisième.

«Les Hurricanes se sont prévalus d'un outil offert par la convention collective et nous acceptons cette décision», a indiqué Bergevin dans un communiqué.

Les Canadiens n'égaleront pas l’offre hostile des Hurricanes déposée à Jesperi Kotkaniemi. Montréal recevra les choix de 1er et 3e tours de la Caroline au Repêchage 2022 en compensation.#GoHabsGo https://t.co/BeDBZvPsAa — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) September 4, 2021

Kotkaniemi était joueur autonome avec compensation depuis le 28 juillet après avoir écoulé son contrat d’entrée de trois ans, tout comme l’était Sebastian Aho chez les Hurricanes en 2019. Bergevin avait alors proposé cinq ans et 42,295 millions $ à Aho, une offre que les «Canes» avaient égalée sept jours plus tard.

Photo Martin Chevalier (15) Jesperi Kotkaniemi (MTL) lors de la première période du 6e match de la demi-finale du hockey de la LNH entre les Golden Knights de Las Vegas et du Canadien de Montréal au Centre Bell le jeudi 24 juin 2021. MARTIN CHEVALIER / LE JOURNAL DE MONTRÉAL

La formation de Raleigh, visiblement propulsée par le désir de vengeance, a ainsi fait une offre à «KK» deux ans plus tard, non sans mettre toute la gomme sur les médias sociaux pour faire comprendre à ses rivaux qu’elle n’avait pas apprécié cette manœuvre de Bergevin.

Waddell avait notamment réutilisé la même déclaration que Bergevin, à peu de mots près et en changeant les noms de Kotkaniemi et de Aho, dans son communiqué.

«Jesperi Kotkaniemi a accepté notre offre. Il veut venir en Caroline, avait dit Waddell. Il a vu le noyau qu’on a bâti ici et il veut en faire partie. Nous sommes fiers, mais il y a une période d’attente. Nous avons vu une position vulnérable et c’est pourquoi nous avons fait une offre de la sorte. Celle-ci représente la meilleure chance de mettre la main sur le joueur, prenant en considération notre noyau et la compensation offerte.»

Congestion

Kotkaniemi, qui a été sélectionné au troisième échelon au total lors du repêchage de la Ligue nationale en 2018, a amassé cinq buts et 20 points en 56 parties la saison passée pour un total de 22 buts et 62 points en 171 rencontres en carrière. Il a ajouté neuf filets et huit points en 19 matchs éliminatoires au cours du récent périple jusqu’en finale de la coupe Stanley du CH.

Avec les Hurricanes, le Finlandais de 21 ans rejoindra plusieurs bons joueurs de centre. Outre Aho, Vincent Trocheck et Jordan Staal possèdent également des ententes valides en vue de la prochaine campagne.