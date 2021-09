L’acteur Michael K. Williams mort à 54 ans

Partager







L’acteur américain Michael K. Williams a été trouvé mort, lundi, dans son logement de Brooklyn, confirme Variety.

Bien connu pour ses rôles d’Omar Little dans la série The Wire et de Chalky White dans Boardwalk Empire de HBO, Michael K. Williams était nommé aux Emmy Awards 2020-2021 pour son rôle de soutien dans la série Lovecraft Country.

HBO a déclaré, dans un communiqué: «Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Michael Kenneth Williams, membre de la famille HBO depuis plus de 20 ans. Alors que le monde est conscient de ses immenses talents d’artiste, nous connaissions Michael comme un ami cher qui était aimé de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Nous partageons nos plus sincères condoléances à sa famille pour cette perte incommensurable».

Williams avait également incarné plusieurs rôles au cinéma, notamment dans les films Gone Baby Gone et 12 Years a Slave. Son premier rôle au cinéma fut en 1996 dans Bullet, film dans lequel il incarnait le rôle du frère de Tupac Shakur.