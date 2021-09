Le Canada rouvre ses frontières aux touristes internationaux (vaccinés) dès demain

Partager







Le Canada rouvre officiellement ses frontières aux touristes et autres voyageurs non essentiels dès mardi, au moment où les autorités sanitaires du pays souhaitent éviter une quatrième vague désastreuse de COVID-19. On fait le point.

• À lire aussi: La vaccination obligatoire au travail est-elle légale?

• À lire aussi: En pandémie pour encore plusieurs années, selon le ministre de la Santé

Qui pourra entrer au pays?

Toute personne qui est pleinement vaccinée depuis au moins 14 jours par l’un des vaccins approuvés par le gouvernement du Canada pourra venir au pays. Il s’agit des vaccins de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD ou Janssen (Johnson & Johnson).

Le Journal de Québec

Il faut aussi avoir un résultat valide d’un test de dépistage de la COVID-19 effectué dans les 72 heures avant le vol prévu. Attention! C’est important d’avoir un test moléculaire et non un test de détection des antigènes, communément appelés «tests rapides». Des tests aléatoires sont aussi effectués aux douanes à l’arrivée au pays.

C'est aussi nécessaire d’être asymptomatique.

Le voyageur doit remplir des informations obligatoires sur l’application ArriveCAN avant de monter à bord de son vol vers le Canada, dont une preuve de vaccination et un plan de mise en quarantaine.

Les mesures provinciales s’appliquent évidemment aux voyageurs : au Québec, par exemple, ils devront utiliser le passeport vaccinal comme tout le monde.

La frontière était déjà ouverte aux touristes Américains depuis le 9 août dernier.

Augmentation des cas au Canada

Cette ouverture, prévue depuis longtemps, survient au moment où les cas augmentent dans plusieurs provinces malgré la vaccination nationale qui va bon train.

Au Québec, le nombre de nouveaux cas quotidiens oscille entre 500 et 775 depuis quelques semaines déjà. Le total d'hospitalisations liées à la COVID-19 se chiffrait à 160 personnes lundi, une augmentation de 11 dans les 24 dernières heures, selon les données de la santé publique.

#COVID19 - En date du 5 septembre, voici la situation au Québec : https://t.co/pwoUoaBgaF



[📱✅] 3 460 000 applications VaxiCode et 371 700 VaxiCode Verif ont été téléchargées. pic.twitter.com/PPYNs7tQbI — Santé Québec (@sante_qc) September 6, 2021

L’Ontario rapportait samedi dernier 944 nouveaux cas de COVID-19, dont 736 concernent des individus entièrement vaccinés.

• À lire aussi: Une carte cadeau de 100$ pour se faire vacciner en Alberta

Selon des données du gouvernement fédéral datant du 3 septembre, 75,35% des Canadiens de 12 ans et plus sont pleinement vaccinés.

- Avec des informations de l’Agence QMI