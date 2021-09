Le centre-ville de Montréal au cœur d’un nouveau film à paraître sur Prime Video

Partager







Un nouveau film qui met en vedette... le centre-ville de Montréal sortira le 10 septembre sur Prime Video.

Intitulé The Voyeurs, le long-métrage de Michael Mohan a été tourné dans la métropole québécoise, on la reconnaît au début de la bande-annonce.

L’histoire s’y déroule également.

On y suit un jeune couple, incarné par Sydney Sweeney (Everything Sucks!, La Servante écarlate) et Justice Smith (Détective Pikachu, The Get Down) qui vient d’emménager dans un loft au centre-ville. Ils réalisent qu’ils peuvent très bien observer leurs voisins (Ben Hardy et Natasha Liu Bordizzo) par la fenêtre avoir une vie sexuelle plutôt excentrique. Très vite, une obsession malsaine s’installera chez le couple. Ils chercheront même à les rencontrer en personne.

Comme tout bon thriller, une série d’événements qui mèneront à de graves conséquences s’en suivra.

Ça promet!