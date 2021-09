Le roi des coucous avale un médicament controversé en ondes en criant des choses idiotes

Partager







Le théoricien du complot et coucou de droite Alex Jones s’est lancé dans une longue et malaisante diatribe lors d’un récent épisode de son émission de «nouvelles» InfoWars.

Si vous n’êtes pas familier avec l'œuvre de M. Jones, disons qu’il est au journalisme ce que les Frères Tadros sont à la chanson.

La colère de l’homme au micro a éclaté quand il a décidé de parler de l’Ivermectine, un médicament qui, chez les humains, est utilisé pour traiter plusieurs parasitoses comme les poux, la gale et la cécité des rivières.

Mais pourquoi s’est-il emporté en parlant de ça?

Le tout a commencé quand Joe Rogan, un populaire animateur de balado qui a verbalisé à plus d’une reprise son objection aux vaccins, a annoncé la semaine dernière qu’il avait (à la surprise de personne) contracté la COVID-19.

Ce qui a choqué la toile, c’est que Joe a aussi annoncé qu’il utilisait l’Ivermectine pour essayer de contrer les symptômes de la maladie.

Tel que mentionné ci-haut, oui, le médicament est parfois utilisé par les humains, mais il est surtout utilisé comme un traitement de vermifuge pour les chevaux.

Évidemment, internet s’est beaucoup amusé avec cette information.

Et c’est là qu’est entré en scène Alex Jones. Il ne la trouvait pas drôle. Pas drôle du tout.

Dans les cercles de complotistes, plusieurs se sont mis à dire que le médicament était efficace contre la COVID, et ce, malgré le fait qu’il n’existe aucune preuve médicale pour appuyer cette théorie.

C’est ce qui a poussé Jones à prendre le médicament en ondes, même s’il ne semble pas avoir contracté le virus.

«Tu vois? Tu vois, Fauci? Tu vois, Bill Gate?», a-t-il dit en déballant les comprimés.

«Je vais tuer les prions, bande de bâtards meurtriers, vous allez me frapper avec une arme biologique? Espèce de monstre. Tu veux me faire taire? Tu veux me tuer? Enfant de chienne! Maudit démon! Tu penses que je suis facile à tuer? Tu penses que je vais gober ta merde?»

Il a ensuite ingéré les pilules avec une gorgée de ce qui semble être de la bière.

Jones a ensuite reproché aux gens d’avoir douté des méthodes de Rogan.

«Ouais, c’est pour ça qu’il vaut 300 millions, ouais, il est vraiment stupide. C’est pour ça qu’il vit dans une maison à 60 millions sur le bord d’une rivière. Vous, les gauchistes qui prenez toutes les piqûres et mourrez quand même, êtes des imbéciles. Lui, il joue avec Dave Chappelle, pas vous. Vous êtes stupides.»

On vous rappelle que si un animal est dessiné sur la boîte d’un médicament, il n’est probablement pas destiné à vous guérir de la COVID.

