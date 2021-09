Harvey Weinstein nie avoir agressé sexuellement Angelina Jolie

Partager







Il y a quelques jours, Angelina Jolie révélait dans les colonnes de The Guardian que Harvey Weinstein avait tenté de l'agresser sexuellement il y a plusieurs années, des accusations qu'a démenti le principal intéressé.

Harvey Weinstein, qui purge une peine de 23 ans de prison pour viol et aggression sexuelle, a effectivement déclaré dans un communiqué relayé par TMZ qu'il n'avait jamais tenté quoi que ce soit avec la star de Maléfique.

«IL N’Y A JAMAIS EU d’agression, et JAMAIS de tentative d’agression», a-t-il déclaré.

«C’est une publicité effrontément fausse et un piège à clics. Vous êtes Angelina Jolie, tous les hommes et femmes du monde, j’en suis sûr, s’intéressent à vous. Est-ce que le monde entier vous agresse?»

Weinstein a également accusé Angelina Jolie d'avoir tenus ces propos pour promouvoir son livre récemment paru Know Your Rights: And Claim Them.

Durant son interview avec The Guardian, l'actrice a confié quant à l'incident survenu entre elle et le producteur déchu : «C'était une chose à laquelle je devais échapper. Je suis restée à l'écart et j'ai mis les gens en garde contre lui.»

La star a aussi raconté comment sa collaboration avec son ex-époux Brad Pitt avait grandement affecté leur mariage. D'après elle, Brad souhaitait en effet que Weinstein produise son film Killing Them Softly même si Angelina l'avait informé de son comportement déplacé à son égard.

