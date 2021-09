La routine beauté de Lili Reinhart comprend ces 8 produits essentiels

Partager







On est fan du style vestimentaire de Lili Reinhart, mais aussi de ses looks beauté toujours naturels et lumineux.

L’actrice a souvent parlé de ses ennuis avec l’acné, mais en suivant une routine de soin simple et efficace, celle-ci est aujourd’hui sous contrôle.

Pour copier la routine beauté de Lili, voici huit produits qu’elle adore:

1. L’eau de rose Mario Badescu, 11 $ chez Sephora

Courtoisie

Lili aime appliquer de l’eau de rose sur son visage avant le maquillage, mais aussi sur son éponge pour estomper ses produits pour le teint.

ACHETER ICI

2. Une machine à vapeur pour le visage, 28 $ chez Amazon

Courtoisie

Ces machines produisent de la vapeur et aident à ouvrir les pores de la peau avant de recevoir les soins. Lili jure par la version plus dispendieuse de Dr Deniss Gross à 200 $, mais il existe plusieurs options abordables sur le marché.

ACHETER ICI

3. L’huile pour le corps Osea, 60 $ chez Revolve

Courtoisie

Lili adore cette huile hydratante pour le corps qui rend la peau douce, radieuse et lisse.

ACHETER ICI

4. La crème coiffante No 6 de Olaplex, 38 $ chez Sephora

Courtoisie

Puisque ses cheveux sont teints et qu’elle se fait souvent coiffer pour le travail, Lili a les cheveux endommagés. Elle utilise donc ce produit culte de la marque Olaplex pour réparer sa crinière et contrôler les frisottis.

ACHETER ICI

5. Le cache-cernes hydratant Clean Fresh de Covergirl, 9 $ chez Amazon

Courtoisie

Lili aime aussi le fond de teint de la même marque, mais elle préfère n’utiliser que le cache-cernes pour dissimuler les imperfections. Elle l’applique avec une éponge à maquillage humidifiée avec de l’eau de rose.

ACHETER ICI

6. Le crayon à sourcils de Covergirl, 7 $ chez Amazon

Courtoisie

La jeune femme a expliqué qu’elle avait de la difficulté à trouver un crayon à sourcils pour les blondes qui ne virait pas au orangé. La teinte cool blonde de Covergirl est sa solution!

ACHETER ICI

7. Le mascara Lash Blast Clean de Covergirl, 6 $ chez Amazon

Courtoisie

Lili ne jure que par le mascara Lash Blast depuis des années. Tout récemment, il a été adapté en formule clean et cette nouvelle version est un coup de coeur pour elle!

ACHETER ICI

8. Le rouge à lèvres Brave de MAC, 25 $ chez Sephora

Courtoisie

Le look fétiche de Lili comprend ce rouge à lèvres très naturel. Elle adore la teinte puisqu’elle imite la couleur de ses lèvres, mais en mieux.

ACHETER ICI

Et voilà, vous connaissez maintenant ses secrets!

