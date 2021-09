Le Yoga Club déménage dans le Mile-Ex et offre des promos d'ouverture

Partager







Le réputé studio de yoga, situé depuis 2015 dans Rosemont, a récemment annoncé sa relocalisation dans le Mile Ex, à quelques pas de la station de métro De Castelnau et à cinq minutes à pied du marché Jean-Talon.

Ce studio est reconnu pour ses cours créatifs et ses excellentes playlists énergisantes.

Dès le 12 septembre, les adeptes de yoga pourront participer à des cours de yoga (vinyasa, yin et restaurateur), de pilates, de multi-barre, de méditation et de fitness dans un nouveau local plus spacieux et plus lumineux.

Le design de l’endroit est signé par Inscape Le studio. L’endroit au style épuré et accueillant est bordé de fenêtres afin que les pratiques de yoga soient accompagnées d’une abondance de lumière naturelle.

Le 12 septembre prochain, dès 9h, tous les cours seront offerts gratuitement au studio. Tous les cours à l'horaire seront gratuits. Un cours spécial avec un DJ live et un petit «get together» avec bouchées et boissons aura lieu dans la cour extérieure afin de renouer avec la communauté du Yoga Club et les profs. Les inscriptions sont obligatoires, les places étant limitées !

Pour célébrer le déménagement, le Yoga Club propose aussi des promotions d’ouverture jusqu’au 1er octobre, et ça vaut la peine d’en profiter.

Trois mois illimités sont offerts au coût de 250$ (83$ par mois) et un an illimité de yoga est offert au coût de 825$ (68.75$ par mois). En plus, tous les cours à la carte profitent d’un rabais de 10% sur les tarifs réguliers.

D’ailleurs, tous les tarifs " EN STUDIO " donnent également accès aux cours " EN LIGNE + EN REPLAY ". C’est la promotion parfaite pour se remettre au yoga cet automne.

Le nouveau studio du Mile Ex offre 22 places, chacune située à 2 mètres de distance.

L'horaire des cours d'automne est disponible juste ici. L’ouverture est prévue pour le 12 septembre prochain.

Studio Yoga Club

7250 rue Clark, studio 101