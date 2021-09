Sarah-Jeanne Labrosse s’ouvre sur une récente fausse couche pour briser les tabous

Partager







Lundi soir, lors de son passage à l’émission Bonsoir bonsoir!, la comédienne et animatrice Sarah-Jeanne Labrosse a raconté pourquoi elle a choisi de partager le récit de sa fausse couche dans son balado.

Dans le troisième épisode de sa série Habiter, la femme de 30 ans s’ouvre sur l’expérience difficile qu’elle a vécue.

«Je décide d’en parler ici parce que je me questionne de mon propre silence des derniers mois. Parce que le silence a été plus toxique pour moi que d’en parler et je me sens prête à le briser maintenant.»

En compagnie de la musicienne Ariane Moffatt, Sarah-Jeanne a expliqué son histoire, qui est similaire à celle de nombreuses femmes.

«Je suis tombée enceinte, pis quand c’est arrivé, j’ai eu des échos, ça allait bien, on a entendu le coeur, etc, pis quand je suis arrivée à la clarté nucale, on m’a dit que la grossesse a été arrêtée malheureusement, le coeur s’est arrêté.»

Par la suite, la jeune femme a eu des complications médicales qui l’ont suivie pendant près d’un an.

Au micro de son émission, l’animateur Jean-Philippe Wauthier lui a demandé pourquoi elle a choisi de revenir sur ce sujet difficile maintenant.

«Je m'ouvre parce que je pense que cette discussion-là est importante. J'ai la certitude que cette conversation-là est importante et peut apaiser beaucoup de monde.»

Selon la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, environ 15 à 20% des grossesses se terminent en fausses couches.

Même si autant de femmes le subissent, ça demeure toujours un sujet qu’on évite.

«Plus on en parle, plus on va être bon pour en parler, plus on va être bon pour écouter, moins les gens qui vont le vivre vont se sentir seuls, moins il va y avoir de tabous.»

Les six épisodes de Habiter sont disponibles sur Audible.

