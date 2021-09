The Matrix Resurrections aura une première bande-annonce cette semaine

Partager







Pilule rouge, ou pilule bleue? Il est maintenant possible de faire le choix sur le site web officiel du film The Matrix Resurrections. En prime: un très petit avant-goût de la bande-annonce qui verra le jour ce jeudi.

Le site «Choose Your Reality» propose ces fameuses pilules; le choix avec lequel le personnage de Neo (Keanu Reeves) est confronté dans le premier film The Matrix. Cliquer sur l'une des deux capsules fera défiler quelques images du film et déclenchera une narration. Selon GamesRadar+, plusieurs versions du teaser existent sur le site, selon l’heure à laquelle celui-ci est consulté.

On peut y voir des images de Neo, les cheveux longs, qui semblerait avoir de la difficulté à déceler le vrai du faux, mais rien ne confirme avec certitude la direction que prendra l'histoire.

Cette initiative est un amuse-gueule pour annoncer le dévoilement officiel de la toute première bande-annonce du film The Matrix Resurrections, qui se fera ce jeudi 9 septembre.

En attendant la sortie de la bande-annonce, vous avez un choix à faire:

