Un resto donne des repas gratuits pour attirer de nouveaux employés

Le restaurant Pacini de Longueuil prend les grands moyens pour attirer de nouveaux employés. L’établissement offrira, ce mercredi, des repas gratuits aux personnes qui voudraient y travailler comme serveur ou cuisinier.

«Tu peux te présenter sans CV, on va faire connaissance, parler de tous les avantages qu’on peut t’offrir et te payer le repas (sans alcool)», peut-on lire dans la publication Facebook.

«Si ça te tente de passer l’entrevue en équipe avec ta sœur, ton frère, un·e ami·e, ta blonde ou ton chum, gêne-toi pas, plus on est de fous, plus on rit!»

Le restaurant offrira un repas gratuit aux 50 premières personnes qui prendront rendez-vous.

Il faut dire qu'avec la pénurie de main-d’oeuvre, de plus en plus de restaurant et de commerçants ont dû mal à recruter et à combler les quarts de travail vacants.