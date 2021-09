Les travailleurs de la santé devront être vaccinés avant le 15 octobre

Partager







À compter du 15 octobre, tous les travailleurs de la santé au Québec devront être vaccinés, et ce, tant au public qu'au privé. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Les travailleurs qui n'auront pas reçu leurs deux doses d'ici à cette date seront suspendus sans solde.

Les personnes qui voudront visiter un proche à l'hôpital devront présenter leur passeport vaccinal.

87% des Québécois avec une dose

87 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, a souligné François Legault, parlant d’une «marque de solidarité».

Transferts en santé

Le premier ministre a demandé au prochain gouvernement fédéral d’augmenter les transferts en santé, et ce sans condition. «On a besoin de plus d’autonomie [...] pas plus de bureaucratie [...] On a besoin de ça sans condition», a-t-il déclaré.

Hospitalisations en hausse

Le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec est passé de 55 à 167 en un mois, a fait savoir M. Legault.