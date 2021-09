11 choses à savoir pour tout comprendre sur l'Île de l'amour

Partager







Après des années à fasciner la planète, Love Island, la téléréalité officielle des bikinis et des chests, a enfin son édition québécoise et on est très excités.

Oh oui! L’Île de l’amour débarque à TVA le 12 septembre, et on pourra y suivre les sexy Insulaires en direct de Los Cabos, au Mexique.

s

En se basant sur ce qui s’est fait ailleurs dans le monde, on vous a réuni les informations nécessaires pour comprendre l’émission.

Voici les 11 choses à savoir afin de bien connaître ce petit bijou de la téléréalité:

1. Les deux premières saisons de Love island ont eu lieu en 2005 et 2006, et étaient des éditions britanniques

Photo courtoisie Love Island, CBS

À l’époque, l’émission s’appelait Celebrity Love Island et présentait 12 «célébrités» célibataires rassemblées aux îles Fidji pendant cinq semaines. L’émission a été annulée après deux saisons et est un peu tombée dans l’oubli pendant six ans.

2. Le concept a été repris dans plusieurs pays par la suite

Photo courtoisie Les candidats de Love Island UK en 2017

Le Royaume-Uni, l’Australie, les États-Unis, l’Allemagne, le Nigéria, la Roumanie et maintenant.... le Québec! Après avoir fait le tour du monde, la franchise de Love Island s’installe chez nous. Évidemment, en français s’il vous plait! Ça donne l’île de l’amour.

3. Le rôle du narrateur est TRÈS important

Photo Agence QMI, Joël Lemay Le narrateur pour cette première saison de l'Île de l'amour au Québec, Mehdi Bousaïdan

Si les différentes éditions nous ont donné droit à des moments télé incroyablement marquants (et parfois gênants), la présence du narrateur ne fait qu'ajouter au malaise. Mais c’est voulu! Les commentaires salés et parfois même irrévérencieux sont la marque de commerce des différents narrateurs ayant apparu à l’émission. On a vraiment hâte d’entendre Mehdi Bousaidan y ajouter sa touche personnelle.

s

4. Le rôle de l’animateur par contre...

Photo d'archives L'animatrice Naadei Lyonnais

Dans les diverses éditions du monde, les animateurs se font plus discrets. On espère pour Naadei que l’édition québécoise lui permettra d’agir un peu plus directement dans l’émission. Son rôle de médiatrice lors des soirées d’élimination pourrait s’étendre aux activités et autres. Si on se fie aux autres éditions, on pourra certainement la voir lors des soirées d’éliminations.

5. La téléréalité à l’ère du numérique

Comme l’animatrice n’est pas toujours là pour dire quoi faire aux Insulaires, chaque participant se voit normalement remettre un cellulaire qui lui permet de recevoir des alertes et des indications tout au long de son aventure. Un message texte n’a jamais été aussi excitant.

• À lire aussi: Voici les 10 candidats vraiment sexy de l’Île de l’amour

• À lire aussi: On a testé les animateurs de l'île de l'amour sur les îles et sur l'amour

6. L’application de l’île de l’amour et le rôle du public

Les téléspectateurs québécois auront un grand rôle à jouer dans l’aventure de l’île de l’amour.

Par le biais de l’application «île de l’amour», les gens auront accès à du contenu original, des coulisses, des photos, des jeux... Mais ils auront surtout la possibilité de voter. À différents moments, le public va être appelé à se prononcer sur son couple préféré, son Insulaire préféré ou à répondre à des questions plus directes comme quelle fille devrait aller en date avec quel garçon, par exemple. «Ça va avoir un impact direct sur le contenu de l’émission», expliquait la production la semaine dernière.

Suffit de chercher et télécharger «l'île de l'amour» dans l'app store ou Google Play:

Même le couple gagnant sera choisi par le public.

7. Le but du jeu

Bon c’est quoi finalement l’Île de l’amour ? C’est 10 célibataires, 5 gars et 5 filles, qui débarquent sur une île pour trouver l’amour. Ils doivent se mettre en couple dès la première journée, sans savoir ce qui peut arriver par la suite. Pour «survivre», les Insulaires devront toujours être en couple, même si ce n’est pas la personne avec qui ils étaient jumelés au départ...

8. Maison mixte

À l’île de l’amour, il n’y a qu’une seule maison. Les gars et les filles cohabitent et... dorment en couple! Nul besoin de vous dire que les rapprochements sont souvent très rapides et surtout très croustillants. Ah et on espère pour nos Insulaires que le décor de la villa qui les attend à Los Cabos leur plaira parce que (spoiler alert), ils n'en sortiront pas beaucoup...

9. Les «passe-temps»

Vous voulez des rapprochements? Vous serez servi! Si la production québécoise conserve les défis et jeux retrouvés dans les éditions précédentes (et il appert que oui), vous aurez droit à tout un spectacle. Des confessions-chocs et beaucoup de bouche-à-bouche sont en vue.

10. N’importe qui, n’importe quand

Il est important de comprendre que nos 10 candidats de départ ne seront pas nécessairement avec nous jusqu’à la fin. En cours de route, plusieurs Insulaires viendront jouer les trouble-fêtes. Sans crier gare, ils pourront se joindre au reste du groupe et peut-être même briser un couple déjà formé. Oh la la. Apercevons-nous quelques triangles amoureux à l’horizon?

11. Finalement, ils gagnent quoi?

C’est bien beau le soleil, la plage, les maillots tape-à-l'œil et les rapprochements sur le sable du Mexique, mais ça prend un grand prix en fin de compte. À moins d’une surprise, le couple gagnant aura la chance de se séparer un prix en argent très intéressant. La twist, une seule personne du couple remporte le prix final, il ne reste qu'à savoir si cette personne veut le partager avec sa douce moitié...

Il reste beaucoup de mystère entourant l’île de l’amour!

Ça démarre dimanche, le 12 septembre prochain sur les ondes de TVA, TVA+ et Évasion.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s