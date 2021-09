5 choses à savoir sur Leylah Annie Fernandez, la Québécoise qui fait sensation à l'US Open

Partager







Le nom de Leylah Fernandez est sur toutes les lèvres. La Québécoise a accédé aux demi-finales des Internationaux des États-Unis, après avoir éliminé quelques-unes des meilleures raquettes au monde. Voici cinq choses à savoir sur la Lavalloise qui fait tourner toutes les têtes à New York.

1. Elle a battu deux joueuses du top-10

La Québécoise, qui était classée au 73e rang mondial avant le début des Internationaux des États-Unis, a déjoué les pronostics. Elle est parvenue à éliminer non pas une, mais bien deux joueuses du top 10... en moins d’une semaine. Elle a battu la Japonaise Naomi Osaka (3e au monde) et l’Ukrainienne Elina Svitolina (6e au monde). C’est la première joueuse, après Serena Williams en 1999, à réaliser un tel exploit.

Et comme si ce n'était pas assez, elle vient à peine de célébrer son 19e anniversaire!

2- Elle est née à Montréal et habite à Laval

La jeune joueuse, qui est originaire de Montréal, habite à Laval. Comme plusieurs joueurs de l’élite mondiale du tennis, Leylah Annie Fernandez s’entraîne toutefois à Boynton Beach, en Floride. Elle a participé à plusieurs tournois canadiens, dont l'Omnium Banque Nationale, il y a quelques semaines, et le Challenger de Granby, en 2019.

3- Elle parle trois langues

En plus d'exceller sur les courts de tennis, Leylah parle trois langues: le français, l’anglais et l’espagnol. Son père est Équatorien et sa mère est d'origine philippine.

4. De la danse et des cubes Rubik

Comment s'occupe la Québécoise lorsqu'elle n'est pas sur un terrain de tennis? Selon sa biographie sur le site de la WTA, elle suit des cours de salsa avec sa sœur. Elle aime aussi faire des casse-tête et résoudre des cubes Rubik lorsque ses matchs sont interrompus en raison de la pluie.

5. Son père est son entraîneur

En un reportaje para la televisión de Canadá, Jorge Fernández miró en retrospectiva lo complicado que fue el camino para llegar hasta donde están. Él, Leylah y su familia, jamás se dieron por vencidos ante la adversidad.pic.twitter.com/EV9GGDIfvt — Petronio Valdivieso Vélez (@PetronioVV) September 8, 2021

Depuis l'âge de 5 ans, Leylah est entraînée par son père, Jorgé Fernandez. Ce dernier a préféré ne pas assister au match de quart de finale de sa fille à l'US Open. Pourquoi? Parce qu'il entraînait son autre fille, Bianca, et (surtout?) par «superstition», a-t-il déclaré au média floridien CBS12.

En prime: François Legault est un fan

François Legault ne se gêne pas pour encourager la jeune coqueluche québécoise. Sur Twitter, il lui a souvent témoigné son appui dans les derniers jours.

Le premier ministre a d'ailleurs de quoi être fier: c'est la première fois que deux Québécois sont en demi-finale aux Internationaux des États-Unis. Félix Auger-Aliassime est effectivement devenu mardi le premier Québécois à accéder au carré d’as d’un tournoi majeur.