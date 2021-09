C’est quoi PoP It!, ce jeu québécois rendu célèbre par TikTok?

Partager







Connaissez-vous le jeu PoP It!? Cette création québécoise fait actuellement sensation partout dans le monde. Tout ça, grâce à TikTok! Voici ce qu'il faut savoir sur ce jeu d'ici.

Quel est le but du jeu?

L'objectif du jeu, commercialisé en 2013 par la compagnie de jouets Foxmind, c'est de ne pas être le joueur à faire éclater («poper») la dernière bulle. Le jeu se joue généralement à deux. Les joueurs peuvent faire éclater autant de bulles qu'ils veulent sur une même rangée, jusqu'à ce qu'elles aient toutes été éclatées.

Le jeu s'adresse aux cinq ans et plus. D'après la compagnie derrière PoP It!, le jeu peut notamment aider les enfants à travailler leur dextérité, leur raisonnement logique et leur perception visuelle.

La popularité dépasse toutefois les enfants en bas âge. Son jeu semble notamment être apprécié pour ses qualités antistress.

Quel rôle a joué TikTok?

Même si le jeu existe depuis 2013, sa popularité a explosé en 2019, grâce à TikTok.

«Je dirais que c’est définitivement les réseaux sociaux, et particulièrement TikTok, qui ont fait que c’est parti de 0 visionnement à 500 millions de visionnements en l’espace de trois mois», a raconté le président de Foxmind, David Capon, à TVA Nouvelles.

Attention à la contrefaçon!

Avec sa popularité grandissante, des fraudeurs ont sauté sur l’occasion pour prodduire des copies du jouet.

Il existerait plus de 120 000 distributeurs de faux PoP It! dans le monde, selon le président de Foxmind. Son entreprise a poursuivi 300 copieurs, seulement aux États-Unis.

Sur Amazon, on peut constater qu’une multitude de jouets similaires sont offerts.

Vers une hausse du prix du jouet?

Un jouet de Pop It! peut coûter sous les 10$. Mais, alors que les jeux s’envolent comme des petits pains chauds, l'entreprise fait face à des problèmes d'approvisionnement.

En effet, les fabricants de jouets seraient confrontés à une pénurie de conteneurs et de matières premières. En raison de la pénurie de conteneurs, l'entreprise «est en train d’acheminer des produits par avion à des frais énormes», affirme M. Capon. «Une expédition en avion peut nous coûter au-delà de 100 000$», ajoute-t-il.

Les parents doivent donc s’attendre à une hausse de 15 à 25%, prévient-il.