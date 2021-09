La botte au genou est un «must» pour l’automne et en voici 4 à moins de 100$

Partager







La botte haute est un classique, mais on ne la verra jamais autant que durant l'automne 2021 et ce, à notre plus grand bonheur!

Au printemps dernier, la tendance était à la botte au-dessus du genou. Pour cet automne, on la troque pour une version qui arrive juste en dessous de l’articulation.

Les stars adorent ce look qui peut tant se prêter à une tenue chic que des plus décontractées.

On peut porter ce type de botte avec un talon, ou pas, et dans n’importe quel coloris.

Bien que le noir ou le brun soient deux teintes classiques, rien n’est impossible! Pourquoi ne pas essayer un modèle avec un imprimé ou encore une couleur originale.

Cette botte se porte tant avec une jupe, qu’une robe ou un jeans.

Si vous n’aimez pas les talons fins, optez pour une botte de combat haute pour un look edgy.

Voici quatre bottes au genou à moins de 100$ pour copier la tendance:

1. Botte haute à talon haut de Dream Pairs, 55 $ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

2. Botte haute type Chelsea de Boohoo, en rabais à 74.50 $

Courtoisie

ACHETER ICI

3. Botte haute sans talon de Dream Pairs, 61 $ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

4. Botte de combat haute de Dirty Laundry, 76$ chez Amazon

Courtoisie

ACHETER ICI

À voir aussi: