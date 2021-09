On a décoré les Biscuits Sourire de Tim Hortons les yeux bandés et le résultat est hilarant

Partager







La fameuse Semaine du Biscuit Sourire est de retour chez Tim Hortons du 13 au 19 septembre et on est très excités.

Premièrement, parce qu’il s’agit de biscuits délicieux; deuxièmement, parce qu’ils ont un gros sourire dessus et que c’est cute; troisièmement, parce que c’est une campagne dont la totalité des ventes vont 100 % à de bonnes causes; et quatrièmement, parce que ça nous a donné l’occasion de jouer avec notre nourriture pendant quelques minutes (avant de la manger).

Vous reconnaissez certainement cette petite face. Mais saviez-vous que les biscuits étaient décorés par les employés des Tim Hortons? Pour célébrer cette semaine toute spéciale, cinq de nos croustilles ont tenu à rendre hommage à ces artistes du biscuit en décorant, les yeux bandés, leurs propres délices sucrés.

On l’avoue, ça s’est avéré pas mal plus difficile que prévu. Mais l’important dans le fond, c’est que le biscuit goûte bon. Et il l'était! (À voir dans la vidéo ci-haut!)

Chaque année, depuis 25 ans, la Semaine du Biscuit Sourire permet d’amasser de l’argent qui s’en va à 100 % à des organismes caritatifs et groupes communautaires locaux. Depuis 1996, ce sont 60 millions de dollars qui ont été distribués à différents organismes, hôpitaux et programmes communautaires à travers le pays.

Cette année, 635 organismes caritatifs et groupes communautaires (dont 95 au Québec) ont été choisis. Pour savoir quels organismes ou groupes communautaires sont soutenus oar votre Tim Hortons du coin, visitez le timhortons.ca/biscuit-sourire.

