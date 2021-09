10 adresses incontournables pour bien manger à Gatineau

Partager







La charmante ville de Gatineau a tout pour plaire.

En effet, la quatrième ville en importance au Québec regorge d’adresses gourmandes capables de plaire à tous les épicuriens.

Bon vin, bonne bouffe, bonne compagnie, c’est la promesse que tient la ville de Gatineau grâce à ces 10 adresses incontournables.

Si jamais vous êtes dans le coin, assurez-vous de vous attabler, du brunch au souper, dans l’un de ces 10 restaurants de Gatineau pour un repas incroyable.

Cet adorable bar à vin détenu par la sommelière Véronique Rivest propose une carte des vins diversifiée et changeante ainsi qu’un menu nourriture simple et rempli de fraîcheur. On s’y rend pour découvrir des vins uniques tout en testant les plats à partager.

88 rue Montcalm, Gatineau (Vieux-Hull)

Un nouveau bar à vin entièrement rénové qui propose des cocktails ingénieux et délicieux s’est installé sur le boulevard Saint-Joseph. L’offre de nourriture est plutôt classique, d’inspiration bistro français et met de l’avant les fruits de mer. Une impressionnante tour de fruits de mer qui comprend Queue de homard, moules, palourdes, crevettes au beurre safrané épicé, huîtres et leurs mignonettes, crevettes cocktail, carpaccio de thon, pinces de crabe et tacos de homard est offerte.

253 boulevard Saint-Joseph, Gatineau

La terrasse de ce restaurant, situé dans la municipalité de Chelsea, est toujours pleine à craquer. C’est signe qu’il fait bon s’y attabler. Les nachos sont succulents et valent le détour. Sinon, la nourriture d’inspiration pub est absolument décadente.

238 chemin Old Chelsea, Chelsea

Pour un menu original qui change très souvent, ce petit restaurant sur la rue Laval est une destination de choix. Des arancini farcis au fromage en grain, des dumplings au canard, des côtes levées style BBQ coréen ne sont que quelques-uns des items qui se trouvent sur le menu actuellement.

59 rue Laval, Gatineau

Situé en plein coeur du centre-ville, Le Clandestin comporte une quinzaine de places pour une expérience des plus intimes. La cuisine est créative, unique et offerte à très bon prix. Pour des bières et des vins d’importation avec des plats singuliers de l’inspiration du chef, hâtez-vous vers cette charmante adresse.

45 rue Laval, Gatineau

Les vilains garçons est un restaurant réconfortant qui propose une cuisine irrévérencieuse et d’inspiration bistro français. En l’absence de menu fixe, les gens qui s'attablent dans ce charmant restaurant savent qu’ils se préparent à vivre une expérience culinaire unique.

131 promenade du Portage, Gatineau

Pour des brunchs à tout casser, le Edgar est rapidement devenu un incontournable à Gatineau. Les plats et pâtisseries signés Marysol Foucault sont colorés et originaux. Une visite s’impose si jamais vous êtes dans le coin.

60 rue Bégin, Gatineau

Le restaurant Rustiek Taverne Gastronomique, situé au cœur du Vieux-Hull, offre une cuisine de marché chaleureuse et d’inspiration européenne. L’équipe à la tête de cette charmante adresse s’occupe de tout : une ambiance incroyable, une carte des vins diversifiée et une nourriture mémorable.

51 rue Saint-Jacques, Gatineau

Toute bonne ville a besoin d’un bon spot à pizza. Si vous êtes à Gatineau, pensez à faire un arrêt chez Piz’za-za. Ce restaurant propose plus de 31 choix de pizzas préparées sur place. Avec une carte des vins d’importation privée, ses nombreux antipasti et des plats de pâtes décadents, il ne fait aucun doute que cette adresse est un incontournable.

36 rue Laval, Gatineau

Une visite à Gatineau ne serait pas la même sans un arrêt à la Pataterie Hulloise. Pour une poutine généreusement garnie de fromages en grains et d’une sauce brune goûteuse, ce petit «shack» à patates promet de rassasier tous les appétits.

311 boulevard Saint-Joseph, Gatineau