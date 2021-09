5 couleurs de vernis à ongles qu’on va voir partout cet automne

Partager







L’automne est à nos portes, et son arrivée se fait sentir jusqu’au bout de nos ongles! Ces 5 couleurs tendance sauront se marier parfaitement à vos tenues automnales.

Choisir sa prochaine manucure n’aura jamais été aussi facile: ces 5 choix de couleurs à essayer absolument sauront vous guider.

On vous présente donc les tendances vernis de l'automne 2021

1. Orange éclaté

On adore cette couleur chaude qui nous rappelle les couchers de soleil de l'été qui nous quitte, mais aussi les feuilles qui tombent à l'automne. À assortir à un ensemble neutre, pour ajouter du piquant à un look plus classique.

Vernis BKIND X Pony - Forever en construction à 16 $

2. Bleu crème

Ce bleu poudré et soigné s’agence à un beau lainage beige surdimensionné ou encore à un pantalon pâle assorti d'un chemisier blanc. Que vous soyez blonde ou brune, le bleu crème est une teinte de choix qui saura étirer votre joli teint hâlé d'été un peu plus longtemps.

Vernis à ongles Essie - Bikini So Teeny à 9 $

3. Brun cuir

Vous voulez une autre option à la manucure noire classique? Ne cherchez pas plus loin qu'un brun cuir. On ne se lasse pas de ce vernis à ongles moka. Toujours classe et jamais démodé, il est une valeur sûre pour agrémenter votre style.

Vernis à ongles Expressie - Take the Espresso à 9 $

4. Mauve foncé





Cette couleur mauve foncé est idéale à l'approche des mois les plus froids de l'année. À porter lors d'une soirée plus festive et chic, ou encore avec nos tenues de tous les jours, puisque cette couleur riche s'harmonise à n'importe quelle tenue, de la robe en satin au jean du quotidien.

Vernis à ongles Collection Sephora - Dream Escape à 6 $

5. Vert foncé

Vous ne pouvez pas vous tromper avec un vert foncé pour souligner la nouvelle saison. Optez pour une teinte vert forêt plus sombre — on vous promet que vous aurez l'impression de porter LA couleur tendance de l'année sur vos doigts!

Vernis à ongles Sally Hansen Miracle Gel - Jealous Boyfriend à 10 $

