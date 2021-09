God of War Ragnarök dévoile son gameplay [VIDÉO]

Partager







Annoncé l’an dernier, God of War Ragnarok a finalement montré ce jeudi un premier pan de son gameplay, de ses combats et de son histoire, qui met une fois de plus Kratos et Atreus à l’avant-plan.

La suite au succès éponyme de 2018 se déroulera quelques années plus tard et se penchera plus spécialement sur l’héritage d’Atreus.

La bande-annonce a également permis de jeter un œil sur les deux principaux antagonistes de Ragnarok, Freya et Thor, qui ici, vous comprendrez, n’a absolument rien à voir avec la version du personnage que Marvel nous a offert par le passé.

Toujours prévu pour 2022, God of War Ragnarök paraîtra à la fois sur PS4 et PS5.

