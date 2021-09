Gran Turismo 7 arrive en mars 2022 sur PS4 et PS5 [VIDÉO]

Partager







Attendu de pied ferme par les fans de course sur PlayStation, Gran Turismo 7 arrivera finalement sur les tablettes le 4 mars 2022, en versions PS4 et PS5.

Polyphony Digital a confirmé la date de sortie de la septième mouture de son célèbre simulateur de course ce jeudi, en présentant une bande-annonce d’un peu plus de trois minutes lors de la diffusion PlayStation Showcase de Sony.

Ce nouvel aperçu permet évidemment de voir une fois de plus l’impressionnante fidélité visuelle que proposera Gran Turismo 7 sur PS5, mais aussi de découvrir brièvement quelques fonctionnalités du titre, notamment son mode photo, son garage et son mode carrière, de même que certaines voitures iconiques que l’on pourra piloter.

Comme dans les volets précédents de la franchise, il sera possible d’améliorer et de personnaliser ses bolides, puis de les amener sur certaines pistes mythiques de la série, comme Trial Mountain et High-Speed Ring, qui seront de retour dans ce nouvel épisode.

Rappelons que Gran Turismo 7 devait initialement paraître en 2021, mais avait été repoussé plus tôt cette année à 2022. Ce sera donc finalement le 4 mars prochain, sur PS4 et PS5, que l’on pourra reprendre le volant de la populaire franchise.

