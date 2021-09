Partager







La contraception sera gratuite en France pour les femmes jusqu’à 25 ans, et non plus réservée aux jeunes filles mineures.

Renoncement pour raisons financières

«J’ai fait le constat, en lien avec les autorités scientifiques, d’un recul de la contraception chez un certain nombre de jeunes femmes, et le premier motif c’est un renoncement pour raisons financières», a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur la chaine de télévision France 2.

«Il y aura une prise en charge de la contraception hormonale, du bilan biologique qui peut aller avec, de la consultation de prescription et de tous les soins qui sont liés à cette contraception jusqu’à 25 ans», a déclaré le ministre.

Cet élargissement de la gratuité représente «un effort de 21 millions d’euros (plus de 31 millions de dollars canadiens)» par an, à compter du 1er janvier, a-t-il encore dit.

La barre a été mise à 25 ans, car «c’est un âge qui correspond, en terme de vie économique, sociale et de revenu» à «davantage d’autonomie», a ajouté le ministre. «C’est aussi l’âge où l’on va quitter définitivement la complémentaire de santé de son foyer».

Moins d'avortements

La gratuité de la contraception était déjà accordée depuis 2013 aux jeunes filles de 15 ans à leurs 18 ans, dont le taux de recours à l’IVG (interruption volontaire de grossesse) a nettement baissé depuis, passant de 9,5 à 6 pour 1000 entre 2012 et 2018.

Depuis août 2020, elle a été étendue aux moins de 15 ans.

Pour justifier l’extension aux moins de 15 ans, le gouvernement avait indiqué fin 2019 que «chaque année, près de 1000 jeunes filles de 12 à 14 ans sont enceintes en France» et que «parmi ces grossesses, 770 se concluent par une IVG».

La gratuité aussi réclamée au Canada

Au Canada, cette idée fait aussi du chemin. En 2019, la Société canadienne de pédiatrie a réclamé que les contraceptifs soient offerts gratuitement aux Canadiens de moins de 25 ans, soutenant que le coût est un obstacle important à la contraception chez les jeunes.

Selon des études, plus de 25% des adolescentes et des jeunes femmes qui ne souhaitent pas devenir enceintes affirment ne pas utiliser de contraception à chaque relation sexuelle, soutient la SCP.

Au Québec, ça coûte combien la contraction féminine?

Pilule contraceptive: entre 17 à 18 $ par mois

entre 17 à 18 $ par mois Stérilet avec hormone: entre 320-400$ (pour une durée de 3 à 5 ans, selon le modèle)

entre 320-400$ (pour une durée de 3 à 5 ans, selon le modèle) Stérilet en cuivre: entre 90 et 200$ (pour une durée de 5 à 10 ans, selon le modèle)

entre 90 et 200$ (pour une durée de 5 à 10 ans, selon le modèle) Anneau vaginal: environ 22 $ par mois

environ 22 $ par mois Timbre contraceptif: environ 24 $ par mois

environ 24 $ par mois Implant sous-cutané: environ 285 $ (pour une durée de 3 ans)

Source: Fédération du Québec pour le planning des naissances (FQPN)