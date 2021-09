Les acteurs de «Riverdale» lancent un cri du coeur car ils ont besoin de votre aide

Partager







KJ Apa, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Camila Mendes, Madelaine Petsch et plus encore se sont réunis pour une vidéo choc : un membre de la famille du créateur de Riverdale a été kidnappé et ils ont besoin d’aide.

En effet, le père de Roberto Aguirre-Sacasa, l’homme derrière Riverdale et Chilling Adventures of Sabrina, est en danger. Âgé de 77 ans, Francisco Aguirre-Sacasa a été enlevé dans son pays du Nicaragua après avoir été accusé de trahison envers le gouvernement.

Tous les acteurs de Riverdale ont voulu démontrer leur soutien à Roberto en partageant une vidéo dans laquelle ils demandent à leurs fans d’agir pour aider à retrouver Francisco. La voici.

Pour ceux qui ne parlent pas anglais, la vidéo débute avec KJ Apa (Archie) expliquant qu’au fil des années, l’équipe de Riverdale est devenue une famille. Casey Cott (Kevin) continue en indiquant qu’en ce moment, l’un des membres de leur famille a besoin d’aide.

Erinn Westbrook (Tabitha) enchaîne en expliquant que Francisco a été kidnappé il y a de cela deux mois, dans sa maison du Nicaragua. Cole Sprouse (Jughead) renchérit en décrivant Francisco comme un militant pour les droits humains. Il explique qu’au beau milieu de la nuit, des soldats armés ont pénétré chez lui pour l’enlever.

Lili Reinhart (Betty) prend ensuite la parole pour ajouter que Francisco a été arrêté aux côtés d’une douzaine d’autres activistes. Ils ne savent pas où ils sont enfermés, ni s’ils reçoivent assez de nourriture, d’eau ou de médication.

Charles Melton (Reggie) et Camila Mendes (Veronica) implorent ensuite les fans de la série à faire entendre leurs voix. Vanessa Morgan (Toni) explique qu’Il est important de le faire pour Francisco et pour tous les activistes qui risquent leurs vies pour tenter d’améliorer le monde.

Ensuite, Madelaine Petsch (Cheryl) demande aux fans d’aller signer la pétition à ce sujet, ainsi que d’utiliser les mots-clics #FreeFrancisco et #SOSNicaragua sur les réseaux sociaux pour mettre de la pression sur le gouvernement.

Finalement, Drew Ray Tanner (Fangs) et Mädchen Amick (Alice) concluent en offrant leur amour et leur à Roberto durant cette période difficile.

Ouf... on leur souhaite que la situation se règle rapidement.

