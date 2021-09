Marvel’s Spider-Man 2 et Marvel's Wolverine: deux surprises annoncées par Insomniac Games [VIDÉO]

Partager







Sony a finalement donné quelque chose à se mettre sous la dent, et pas n’importe quoi. Insomniac Games a présenté une suite à Marvel’s Spider-Man et ramène pour l'occasion un ennemi classique de l’homme-araignée.

Pas un, mais deux Spider-Man sont mis en scène, combattant les ennemis dans les rues de New York. Puis une voix s’élève de la noirceur de l’allée, une voix rauque et inquiétante. Et, en un flash, on nous présente l’ennemi que Peter et Miles auront à combattre: Venom.

Une sortie exclusive sur PS5 est prévue en 2023, selon PlayStation.

Marvel's Wolverine: une autre surprise signée Insomniac Games

Sony a aussi donné un deuxième cadeau aux fans de Marvel en présentant un autre projet en cours chez Insomniac pour la PS5: Marvel’s Wolverine.

Sans donner de fenêtre de sortie, la courte bande-annonce a montré à quoi on doit s’attendre du jeu: des combats, de l’impatience et des bras poilus.

Ce sera donc deux titres à surveiller de près de la part d'Insomniac Games, qui nous a récemment donné Marvel’s Spider-Man, Miles Morales et Ratchet & Clank: Rift Apart.

