[PHOTOS] Voici à quoi ressemble la luxueuse villa de l'île de l'amour à Los Cabos

Partager







Curieux de découvrir à quoi ressemble l’incroyable villa dans laquelle les Insulaires de l'île de l’amour vont passer les prochaines semaines?

La propriété, qui se trouve à Los Cabos, respire assurément le luxe et la fête!

courtoisie

courtoisie

courtoisie

courtoisie

Au total, on y compte 10 chambres, 12 salles de bain et 3 garages.

La villa est à aire ouverte, avec un accès direct à l’extérieur, où se trouve une piscine creusée à faire rêver, un spa et plusieurs aires de détente.

courtoisie

courtoisie

courtoisie

courtoisie

Bien entendu, le décor et l’aménagement de la résidence de luxe ont été revus par la production de la nouvelle téléréalité de TVA. Des dizaines de caméras ont même été installées à travers la maison et sur la terrasse extérieure afin que les téléspectateurs ne manquent rien des rapprochements et des moments savoureux entre les Insulaires! Soyons honnêtes, ça promet!

courtoisie

courtoisie

courtoisie

courtoisie

Vous pourrez découvrir les «racoins» de cette fabuleuse villa mexicaine de Los Cabos dès la première émission de l'île de l’amour, le dimanche 12 septembre à 21h, sur les ondes de TVA, TVA+ et Évasion.