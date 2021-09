PlayStation Showcase 2021: où et quand regarder la présentation de Sony

Partager







Vous êtes en manque de grandes annonces pour la PS5? Sony s’apprête à briser son silence des dernières semaines avec une présentation PlayStation Showcase ce jeudi.

Selon le géant du divertissement, la diffusion d’une quarantaine de minutes doit donner des nouvelles de projets issus de la famille PlayStation Studios, et ce, «pour des jeux qui sortiront en fin d’année ou plus tard».

Comme Sony l’a précisé la semaine dernière, il ne faudra cependant pas s’attendre à en apprendre plus sur la nouvelle génération du système PlayStation VR, qui ne sera pas au menu de la présentation.

Quand regarder le PlayStation Showcase?

Le PlayStation Showcase de Sony sera diffusé sur le Web dès 16h, heure du Québec, ou 22h, heure de la France.

Après la diffusion de 40 minutes, des studios ayant participé au PlayStation Showcase devraient par ailleurs prendre la relève de la présentation et offrir des détails supplémentaires au sujet de leurs projets.

Où regarder le PlayStation Showcase?

La diffusion sera présentée sur la chaîne YouTube de PlayStation, de même que sur Twitch.

Le moment venu, vous pourrez également visionner la présentation juste ici, en haut complètement de cette page!

À quoi faut-il s’attendre?

Pour le moment, PlayStation n’a pas dévoilé avec précision ce qu’elle compte présenter ce jeudi.

Cependant, on peut possiblement s’attendre à du nouveau du côté de Horizon Forbidden West, dont la date de sortie a récemment été annoncée.

Le prochain God of War, repoussé cet été à 2022, pourraient notamment se montrer le bout du nez lors du PlayStation Showcase, étant donné le très peu d’informations révélées jusqu’à maintenant à son sujet. Prévu également pour 2022, Gran Turismo 7 pourrait d’ailleurs aussi se dévoiler davantage.

Différentes rumeurs parlent sinon de nouvelles du côté de Naughty Dog et de l’univers de Last of Us, entre autres d’un possible volet multijoueur et d’un supposé remake du premier titre de la franchise.

Et, tant qu’à faire, est-ce que Crash Bandicoot, qui fête ce jeudi ses 25 ans (!) pourrait faire une apparition surprise en ce jour de célébrations?

Pour répondre à toutes ces interrogations et départager le vrai de la rumeur, il faudra être à l’écoute ce jeudi après-midi!

