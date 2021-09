Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau chum d’Addison Rae, Omer Fadi

Partager







Après plusieurs semaines de rumeurs, Addison Rae et Omer Fadi ont confirmé qu’ils forment un couple. Mais qui est ce musicien aux cheveux rouges?

La paire se serait rencontrée par le biais d’amis communs, soit Kourtney Kardashian et Travis Barker. Après quelques commentaires coquins ici et là sur Instagram, c’est Omer qui a confirmé la relation sur Instagram.

Le jeune homme a partagé une Story félicitant Addison. En effet, le film où elle tient la vedette, He’s All That, était #1 sur Netflix. Au même moment, une chanson sur laquelle Omer a travaillé, soit Stay de The Kid LAROI et Justin Bieber, était au top du Billboard Hot 100.

Adorable!

10 choses à savoir sur Omer Fadi, le chum d’Addison Rae:

1. Il est originaire de Tel-Aviv, en Israël. Il a déménagé en Californie à l’âge de 16 ans.

2. Omer est né le 25 mars 2000 et est âgé de 21 ans. Addison Rae, elle, a 20 ans.

3. Le signe astrologique d’Omer est Bélier, alors qu’Addison est Balance. Les deux sont donc des personnes passionnées, ce qui rend leur relation probablement très intense!

4. Omer est un musicien talentueux et joue plusieurs instruments dont de la guitare. Sa passion lui vient probablement de son père, un percussionniste réputé en Israël.

5. Le jeune homme produit aussi de la musique et a collaboré avec de nombreux artisres comme Kid LAROI, 24KGoldn, Yungblud et Machine Gun Kelly.

6. Ses cheveux rouges sont inspirés par ceux du chanteur de Nirvana, Kurt Cobain.

7. Il a déjà été en nomination pour un Grammy, mais il ne l’a pas remporté.

8. Il est un fan de musique jazz.

9. Il a énormément de tatouages, contrairement à Addison Rae!

10. Plus jeune, Omer aimait beaucoup l'émission Drake & Josh et c’est ce qui l’a inspiré à écrire sa propre musique et à apprendre à jouer de la guitare.

