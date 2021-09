4 vergers qui proposent des pique-niques gourmands près de Montréal

Partager







C’est le moment de l’année où on n’est plus trop sûr si c’est encore l’été ou déjà l’automne.

L’activité par excellence lors de cet entre-saison est la visite d’un verger pour non seulement cueillir ses pommes, mais également pique-niquer aux pieds des arbres pendant qu’il ne fait pas trop frisquet.

Voici donc quelques entreprises qui offrent des pique-niques gourmands à déguster entre les pommiers :

Oka, Laurentides

La Cabane à pommes de Labonté de la pomme est réputée pour ses menus des sucres revisités mettant en vedette les produits du terroir, les pommes et le fromage Oka local. Durant l’été, et jusqu’à la mi-octobre, elle offre des pique-niques du même style, à déguster dans son vaste verger. Le «pique-nique épicurien d’la Cabane» comprend, par exemple, un duo de filet de truite et cuisse de canard confite, des saucisses de pommes, érable et bacon fumées, du jambon et creton maison, un pétillant de pommes, etc. Un panier pesco-végétarien, un «lunch apéro» et un «lunch du randonneur» sont aussi offerts.

Mirabel, Laurentides

Pour une deuxième saison, la petite sœur du restaurant montréalais le Pied de Cochon propose des «pique-niques au verger» dont le menu évolue au fil de la saison. Pour septembre, le panier gastronomique comprend, entre autres créations, une salade de pêches, melon et pancetta, des rillettes d’esturgeon et maquereau fumé ainsi qu’un rôti de porc avec «sauce gribiche de nos poules». Malheureusement, en raison de la pénurie de main-d'œuvre, la saison des pique-niques, qui devait se terminer le 3 octobre, prendra fin le dimanche 12 septembre. Vérifiez les dispos rapidement... ou croisez les doigts pour le retour du concept l'an prochain.

Granby, Cantons-de-l’Est

À la fois verger, sapinière, gîte, mini-ferme, centre d’interprétation et café-terrasse, le Verger Champêtre propose, cette année, cinq options de paniers pique-niques remplis de plats maison (le familial, le végétarien, le végane, etc.). Selon le choix, on y retrouve divers produits comme une lasagne au smoked meat, un saucisson fumé, une quiche aux légumes et fromage, une salade jardinière, un gâteau aux dattes, pommes et zucchinis... Il est possible de déguster le tout au bord d’un lac ou sur l’une des tables à pique-nique du verger.

Saint-Joseph-du-Lac, Laurentides

Ce n’est pas un panier à pique-nique qui vous attend à la Cidrerie Lacroix, mais plutôt une table gourmande mettant à l’honneur les produits du verger. Que ce soit pour le déjeuner, le dîner ou le souper, il ne faut pas hésiter à réserver une place sur la terrasse et à profiter de la magnifique cour de la cidrerie, qui s’est refait une beauté tout récemment. Une balade à travers les 7000 pommiers du domaine et une petite dégustation de cidres à la boutique sont aussi à recommander.