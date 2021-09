Émotions, inclusivité: «Life is Strange: True Colors» donne le ton

Partager







Nouveau studio, nouvelle héroïne, mais toujours le même attrait pour les récits poignants: la série de jeux vidéo Life is Strange revient dans un nouvel opus qui fait toujours la part belle aux personnages LGBTQ+.

Sous-titré True Colors, ce jeu narratif propose d'incarner une jeune femme, dotée du pouvoir de ressentir les sentiments des autres, qui enquête sur la mort de son frère dans une petite bourgade du Colorado.

Au gré de l'histoire et de ses choix, le joueur pourra lier des amitiés et développer une romance avec plusieurs protagonistes.

«Nous avions vraiment à coeur de continuer à mettre en avant des personnages LGBTQ+ dans Life is Strange», explique à l'AFP Jon Zimmerman, directeur narratif chez Deck Nine Games, le studio derrière cet épisode.

Lancé en 2015 par les français de DontNod, le premier Life is Strange s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires. Salué par la critique, le jeu impressionne par sa sensibilité et sa représentation crédible de personnages LGBTQ+.

« Pour moi, Life is Strange a marqué un tournant », témoigne Mai Torras, développeuse dans un studio à Buenos Aires et fan de la série. « En 2015, je n'avais pas encore fait mon coming out. Le jeu m'a permis de réaliser beaucoup de choses me concernant. Se sentir représentée, c'est important. »

Représenter la société

Pour Life is Strange: True Colors, l'éditeur japonais Square Enix a confié la licence aux américains de Deck Nine Games. Le studio était déjà derrière Before The Storm, un préquel au jeu original sorti en 2017.

Aborder ces sujets, « c'est l'une des choses les plus difficiles à faire » confie Jon Zimmerman, « car ça peut être lié à un traumatisme ou une douleur. »

Longtemps cantonnés aux jeux indépendants, les personnages LGBTQ+ apparaissent de plus en plus dans les grosses productions, à l'instar d'Ellie dans The Last of Us: Part II, l'un des blockbusters vidéoludiques de l'année 2020.

« Je pense qu'il y a de plus en plus de créateurs et créatrices de jeux vidéo qui se rendent compte qu'ils ont un impact sur la société et qu'il est nécessaire de représenter la société telle qu'elle est » analyse Elizabeth Maler, co-auteure de A Normal Lost Phone, un jeu français publié en 2017 qui aborde le thème de la transidentité.

Pour autant, cette volonté d'ouverture est aussi confrontée aux préjugés et à la réticence de certains joueurs. « Je ne joue pas aux jeux vidéo pour qu'on m'inflige l'idéologie des autres » peut-on par exemple lire sur la page commentaires consacrée à Life is Strange: True Colours sur Steam.

Avant-garde

« Ça peut être risqué de parler de ces sujets-là dans les jeux, témoigne Elizabeth Maler. Il y a des personnes qui vont détester ça et qui vont mettre des notes négatives. Sauf que les notes sur Steam, c'est le nerf de la guerre, ça va complètement influencer les algorithmes et notre visibilité ».

Et si de nombreux studios tentent d'inclure davantage de diversité dans leurs jeux, celle-ci ne se retrouve pas forcément au sein des équipes de développement. « On reste dans une industrie qui est très sexiste, qui peut être raciste, validiste » déplore Elizabeth Maler, qui a fondé en 2019 Abiding Bridge, une petite maison d'édition de jeux vidéo qui soutient les créateurs indépendants.

Reste qu'avec ce nouvel épisode, Deck Nine Games veut continuer à creuser le sillon de la représentativité. « J'aime cette idée d'être à l'avant-garde de ce que peuvent proposer les jeux, et voir comment les joueurs réagissent » se réjouit Jon Zimmerman.

Bande-son pop folk, graphismes aux tons pastels, rythme apaisé, cet opus se suit comme une bonne série, suivant les rails de ses prédécesseurs. Un univers qui va se prolonger au delà des jeux vidéo puisque Life is Strange devrait bientôt être adapté en série télévisé.

Life is Strange: True Colors est disponible sur PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Stadia, et fin 2021 sur Nintendo Switch.

À VOIR AUSSI...

s

s