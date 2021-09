Incapable de repartager une publication en «story» sur Instagram? On vous montre comment

Partager







Vous avez tenté de repartager une publication de Timothée Chalamet et Denis Villeneuve à Venise ou encore un carrousel du 24 heures en story et vous avez échoué lamentablement? Ne vous en faites pas, c’est à cause d’Instagram! On vous explique.

Qu'est-ce qui se passe? Instagram est en train de tester un changement de sa fonctionnalité de partage de publication en story. Et si vous ne pouvez plus utiliser l’avion en papier pour repartager, c'est que vous faites partie de cobayes.

Ce changement est loin de faire plaisir aux usagers et aux créateurs de contenu, qui ont notamment peur de perdre des revenus. On vous explique tout ça ici.

Alors, comment fait-on pour repartager une publication? Suivez le guide... mais on vous avertit, c’est un brin long.

Vous devrez passer par le module de création de story.

Il faut ensuite utiliser le bouton «Repartager» («Reshare»), qui se retrouve à la même place que les boutons GIF, Position ou Hashtag.

Vous pourrez alors choisir parmi les publications et les reels visionnés dans la dernière heure, les publications sauvegardées dans une collection ou vos propres posts.

Vous n'aurez finalement qu'à sélectionner la publication qui s'ajoutera à votre story.

De rien! Et, pssst! n'oubliez pas de suivre le 24 heures sur Instagram.

– Avec Andrea Lubeck