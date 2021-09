Kanye West a congédié son ingénieur sonore par message texte en lui disant de «trouver Dieu» et c'est la chose la plus kanye-esque de tous les temps

Partager







D'après une conversation qui a fuité sur le net, Kanye West s'est disputé avec son ingénieur du son pendant la création de son album évènement DONDA, lequel est sorti le 29 août dernier.

DJ Akademiks a effectivement partagé une capture d'écran qui montre un échange entre Ye et un ingénieur dont le nom n'a pas été divulgué, affirmant que l'ordinateur de ce dernier avait été piraté.

On peut y voir Kanye envoyer un message à 9h34, disant : «Salut. Mettons-nous au travail».

Deux heures plus tard, n'ayant pas reçu de réponse, le rappeur a écrit: «Tu es renvoyé. Rentre chez toi.»

L'ingénieur a alors répondu : «Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'excuse. J'ai réglé mon réveil à 7h30 et pour une raison qui m'échappe, mon téléphone ne m'a pas informé. Je me suis réveillé à 11h00 avec plein d'appels manqués et je me suis habillé aussi vite que possible. Je n'ai pas rappelé tout de suite car je paniquais et j'essayais de trouver quelqu'un pour m'emmener. Je sais que c'est inacceptable, désolé.»

Ce à quoi Kanye a répondu: «Ne m'envoie plus de textos. Va trouver Dieu.»

Par ailleurs, Drake a récemment battu les records de streams de Kanye avec son propre album Certified Lover Boy.

En effet, d'après les Rolling Stone Charts, son disque a surpassé les streams de DONDA en tout juste trois jours.

Alpha Data, le fournisseur de services d'analytique qui contribue à ce classement, affirme en effet que du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre, Certified Lover Boy a été streamé plus de 430 millions de fois aux États-Unis.

De son côté, DONDA a accumulé 423 millions de streams sur toutes les plateformes majeures de streaming au cours de ses huit premiers jours.

